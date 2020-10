Chuyên gia đầu ngành trực tiếp phẫu thuật điều trị bệnh trượt đốt sống thắt lưng tại Hoàn Mỹ Vinh

PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến - Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Người bệnh C.T.T, 51 tuổi, ở Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An có tiền sử đau lưng nhiều năm. Thời gian gần đây, Người bệnh có cơn đau lan xuống chân phải, đặc biệt đau tăng lên khi người bệnh ho, hắt hơi, vận động nhiều và làm việc nặng. Người bệnh được khám lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán. Kết quả X-quang, Cộng hưởng từ (MRI) cho thấy: Hình ảnh trượt nặng L4 - 5 và L5 - S1 do gãy eo L4, L5; thoát vị đĩa đệm L4 – 5, L5 - S1 gây hẹp ống sống, chèn ép thần kinh.

Hình ảnh thoát vị đĩa đệm và trượt đốt sống qua phim MRI và khoảng cách trượt đột sống qua phim Xquang trước khi phẫu thuật

Trượt đốt sống có thể phân thành nhiều loại, trên lâm sàng thường gặp chủ yếu: Trượt do khuyết eo và trượt do thoái hóa. Trường hợp Người bệnh này nằm trong nhóm trượt do khuyết eo. Dựa vào tình trạng hiện tại: Người bệnh lớn tuổi, cơn đau ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và nhu cầu vận động đi lại nhiều … Vì vậy, người bệnh được chỉ định can thiệp phẫu thuật”.

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến - Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ekip đang thực hiện phẫu thuật

Ca mổ được thực hiện thành công sau 150 phút với sự phẫu thuật trực tiếp của PGS.TS Bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến. Bác sĩ thực hiện bắt vít qua cuống cột sống vào các đốt trượt vào L4 - L5 - S1 dưới hướng dẫn của C-arm; cắt cung sau L4, L5 và diện khớp L4 - 5, L5 - S1 cả 2 bên; lấy bỏ đĩa đệm, giải phóng chèn ép lỗ liên hợp 2 bên của 2 tầng đĩa đệm L4 - 5 và L5 - S1. Sau đó ghép xương liên thân đốt L4 – 5, L5 - S1 bằng việc đặt dụng cụ cage và xương tự thân; Đặt thanh nẹp dọc 2 bên nắn chỉnh trượt đốt sống.

Hình ảnh định và các vị trí bắt vít và nắn chỉnh cột sống trở về bình thường qua máy C-arm

2 ngày sau phẫu thuật, người bệnh được rút ống dẫn lưu, sử dụng áo nẹp hỗ trợ và tập vận động sớm sau mổ như ngồi dậy và tập đi lại. 10 ngày sau phẫu thuật người bệnh có thể xuất viện ra về trong tình trạng vết mổ ổn định, cải thiện được tình trạng đau lưng và đi lại bình thường.

Trượt đốt sống thắt lưng là tình trạng đốt sống trên trượt ra trước hoặc ra sau so với đốt sống dưới. Tình trạng này khiến người bệnh đau thắt lưng, đau lan xuống một hoặc 2 chân và đi lại khó khăn. Bệnh tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắm - Khoa Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng thăm khám cho Người bệnh trước khi xuất viện

Kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là chẩn đoán đúng giai đoạn bệnh để có chỉ định hợp lý. Vì vậy, người bệnh bị trượt đốt sống cần được phát hiện và điều trị sớm bởi bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm, không nên chủ quan và xem nhẹ các triệu chứng.

Bệnh viện Quốc tế Vinh được trang bị các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ, cùng sự hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã mang lại hiệu quả điều trị thành công cao cho người bệnh.

