Chú rể bị mẹ rút dép đập tới tấp trong đám cưới và lý do khó tin

Your browser does not support the video tag.

Sự việc hi hữu này được cho là diễn ra vào ngày 4/7, tại một đám cưới ở bang Uttar Pradesh khiến người chứng kiến không khỏi bật cười.

Cụ thể, khi cô dâu và chú rể đang cử hành hôn lễ thì mẹ của chú rể đột nhiên tiến về phía cặp đôi rồi dùng dép đánh con trai tới tấp.

Thấy vậy, một người khách đã đứng lên can ngăn nhưng người mẹ vẫn quất dép không ngừng. Cuối cùng, hai người khác phải bước đến và kéo người phụ nữ xuống dưới.

Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do bà mẹ chồng này đã không ưa con dâu từ ngày ra mắt. Dù bà đã khuyên bảo con trai rất nhiều lần nhưng không được. Vì vậy, người phụ nữ đã ra tay đánh con trai ngay trong hôn lễ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn