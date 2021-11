Chồng đâm cửa kính vỡ toang khi lùi ô tô vào nhà: Hành động vô tư của vợ gây "thảm họa"

Theo diễn biến đoạn clip trích xuất từ camera, người chồng hí hoáy mở cửa kính để chuẩn bị lùi ô tô vào nhà. Vợ từ bên trong chạy ra, thấy cửa mở liền thản nhiên đóng lại rồi quay người bỏ đi.

Người chồng không hề biết hành động của vợ, cứ ngỡ đã chuẩn bị xong hết nên tiếp tục điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ vào trong nhà như đã định sẵn. Nhận cú đâm mạnh từ pha lùi xe của ô tô, cửa kính vỡ toang thành hàng trăm mảnh vụn, bắn tung tóe khắp nền.

Tiếng động lớn khiến người vợ bế con nhỏ vội lao ra xem, hàng xóm xung quanh cũng chạy tới theo dõi tình hình. Sau cuộc "chạm mặt" không mong muốn với cửa nhà, chồng đành đánh lái, điều khiển ô tô ra khỏi hiện trường.

Chồng lùi ô tô vào nhà, đâm cửa kính vỡ toang sau hành động bất ngờ của vợ

Đoạn clip ngắn nhưng đã nhanh chóng hút hơn 25 nghìn lượt xem sau khi được đăng tải lên Facebook. Dân mạng "dở khóc dở cười" trước tình huống hy hữu do không hiểu ý nhau của đôi vợ chồng.

"Thương cái cửa kính vỡ toang nhưng mà cũng buồn cười đôi vợ chồng quá. Ai lại chồng mở, vợ đóng ngay thế bao giờ".

"Người ta hay bảo nhau là "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" nhưng có vẻ câu ấy không đúng với gia đình này rồi nhỉ".

"Có khi đâm vỡ cửa nhà xong ông chồng vẫn không hiểu nổi lý do đâu mà".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc