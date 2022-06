'Choàng' với hình ảnh khách đi tàu hỏa ở Bangladesh

Your browser does not support the video tag.

Không đồ bảo hộ, không ghế ngồi...miễn là có thể leo lên được chuyến tàu hỏa đi làm vào mỗi sáng và được về nhà lúc cuối buổi là tình cảnh chung cho những hành khách trên các chuyến tàu hỏa ở Bangladesh.

Tại Bangladesh, hay chính ở thủ đô Dhaka, tàu hỏa là phương tiện chính của hàng ngàn người dân nơi đây. Sở dĩ có cảnh tượng nhiều người phải ngồi trên nóc các toa tàu bởi bên trong đa số dành cho phụ nữ và trẻ em hoặc những người già, khó khăn trong việc đi lại.

Hệ thống đường sắt của Bangladesh dài gần 3.000 km với khoảng 65 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của loại hình giao thông này luôn là vấn đề nhức nhối và cần được đầu tư. Ngoài ra tỷ lệ về số vụ tai nạn của đường sắt nước này cũng luôn ở mức cao so với bản đồ chung thế giới.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT