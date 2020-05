Choáng váng xem clip 'nữ cao thủ' vừa bế trẻ vừa múa côn nhị khúc điệu nghệ

Cô gái trẻ một tay bế cháu nhỏ một tay múa côn nhị khúc rất điêu luyện khiến cộng đồng mạng trầm trồ bàn tán.

Chỉ sau ít giờ đăng tải trên 1 trang facebook, clip đã thu hút hơn 7.700 lượt like, 1.600 lượt bình luận và hơn 900 lượt chia sẻ.

Sau khi xem clip, nhiều người khâm phục trước trình độ "võ công thượng thừa" của cô gái và bình luận hài hước: "Có cô vợ như thế này thì vợ chồng lúc nào cũng êm ấm không bao giờ cãi nhau"; "Nhìn là biết ngay anh chồng không bao giờ dám đi rượu chè cờ bạc rồi"; "Khi hay tin chồng đi hát karaoke thì mang côn nhị khúc ra luyện", "vợ thế này chồng 1 là nhất đại cao thủ. 2 là nhất đại chui gầm tủ", ...

Nhưng bên cạnh đó không ít người bày tỏ lo ngại cho cháu bé, bởi chỉ 1 chút sơ sẩy thôi có thể sẽ làm chấn thương cháu bé.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn