Chị bán rau kể việc bị nữ Phó chủ tịch phường nói 'con điên này'

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Chị Vũ Thị Chinh (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) kể, 2 năm nay, gia đình thuê gần 1 mẫu ruộng để trồng hoa màu.

3h chiều hàng ngày, sau khi xếp rau, củ, quả đầy xe máy, chị chở ra vỉa hè gần trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đứng bán, đến khoảng gần 19h hết hàng thì về.

Ngày 11/4, một người của lực lượng trật tự đến nhắc nhở và yêu cầu chị vào chợ bán hàng. Ngày 14/4, cũng tại địa điểm này, lực lượng chức năng tới nhắc nhở và nói nếu tái phạm sẽ lập biên bản.

Ngày 16/4, do thấy việc đứng một chỗ bán không chạy hàng, chị Chinh đi bán rong, tới từng nhà khách quen. Khi chị đang bán cho một người dân thì lực lượng chức năng tới thu giữ phương tiện và toàn bộ hàng hoá đưa về trụ sở UBND phường Bãi Cháy.

"Đi đến trụ sở phường để xin nộp phạt, tôi tưởng ký nộp xong sẽ được lấy xe và hàng mang về luôn, nhưng phía phường nói 1 tuần sau mới lấy được. Thấy vậy, tôi không ký biên bản vi phạm mà về luôn", chị Chinh nói.

"Sau đó, tôi về nhà tìm mua lại một chiếc xe máy cũ, không có giấy tờ để đi bán rau tiếp", lời chị Chinh.

Chị Chinh kể lại sự việc

Chị Chinh cho hay, ngày 18/4, khi mới bán được vài mớ rau, nhiều người khuyên chị nên đi về vì lực lượng chức năng sẽ đến tịch thu. Chị chuẩn bị về thì xe máy trục trặc không đi được, sau đó xe thùng của lực lượng chức năng ập tới rồi thu giữ phương tiện và hàng hoá, đồng thời đưa chị Chinh lên thùng xe ô tô để về trụ sở.

Lý giải việc cầm dao khi giằng co với lực lượng chức năng, chị Chinh cho rằng không có ý hành hung ai, chỉ vì quá bực nên xảy ra hành động trên.

"Đấy là con dao cùn tôi dùng để cắt gốc rau, tôi không chống đối hay định chém ai", chị Chinh trần tình.

Về trụ sở, chị viết bản tường trình sự việc, rồi đi về mà không ký vào biên bản vi phạm. Nhớ lại lúc bị nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy gọi là "mày", chị khóc cả đêm.

Cũng theo chị Chinh, chiều qua, lãnh đạo của UBND phường Bãi Cháy tới nhà chị để xin lỗi, động viên.

"Mấy ngày nay nhiều người muốn ủng hộ tôi tiền nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ muốn tiếp tục đi bán rau, vì không còn nghề nào khác. Mong phường tạo điều kiện để tôi có một chỗ ngồi bán rau kiến tiền nuôi 2 con ăn học", chị Chinh bộc bạch.

Sự việc ngày 18/4 được nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy quay clip

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy thu giữ xe chở rau, người bán rau gào khóc xin bỏ qua thì nữ Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy L.T.H nói: “Con này, mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường... không nói nhiều”.

Thành ủy Hạ Long đã có công văn gửi Đảng ủy phường Bãi Cháy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra TP yêu cầu xác minh làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra TP kiểm tra xử lý vi phạm theo đúng quy định của Đảng đối với đảng viên và đề xuất hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo Thường trực Thành uỷ trước ngày 25/4.

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net