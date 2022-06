Chân dung 'hotgirl' vừa bị bắt vì mua bán ma túy: Ngỡ ngàng vì nhan sắc thật, cuộc sống xa hoa trên MXH

Ngày 13/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, ngụ tại ngách 25 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, ngụ tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hằng và Nam cùng tang vật của vụ án

Thông tin trên tờ Công an nhân dân, khoảng 20h30 ngày 2/6 , tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang – Cửa Nam đã phát hiện Hằng và Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật là 4 viên ma tuý tổng hợp và 3,366 gam Ketamine.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma tuý tổng hợp và 23 gam ma tuý (MDMA).

Sau khi thông tin "hotgirl" Phạm Thị Hằng bị bắt, nhiều bạn bè, người thân không khỏi ngỡ ngàng cả về nhan sắc thật lẫn cuộc sống của cô gái này.

Theo đó, Phạm Thị Hằng thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh sang chảnh, xinh đẹp. Bên cạnh đó, khi đăng tải hình ảnh, Hằng thường xuyên dùng app chỉnh sửa nên nhan sắc thật của cô lúc bị Công an bắt giữ không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hình ảnh của Hằng lúc bị bắt

Hình ảnh của Hằng trên mạng xã hội

Hằng cũng luôn tỏ ra mình là người giàu có, thường xuyên ăn mặc gợi cảm và check in ở những nơi sang trọng, xa hoa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự xa hoa, hào nhoáng của "hot girl" này bị lật mặt khi Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện và bắt giữ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn