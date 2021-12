Chân dung 'dì ghẻ' nghi hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong ở TP.HCM: Hay chưng diện sang trọng

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hôm 23/12 đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can V.N.Q.Tr. (SN 1995) để điều tra hành vi dẫn đến cái chết của bé gái 8 tuổi tên N.T.V.A.

Theo đó, Tr. chung sống như vợ chồng với ông Th. (36 tuổi) tại căn hộ chung cư thuộc quận Bình Thạnh. Cháu N.T.V.A. là con ruột của ông Th. và vợ trước.

Theo kết quả điều tra của công an, bé A. tử vong do bị đa chấn thương, nghi vấn do bị bạo hành. Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu nhận một số vật chứng nghi dùng để đánh đập cháu A. của cặp đôi.

Theo tìm hiểu của PV, Tr. từng theo học chuyên ngành báo chí tại một trường Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Chị T.N. (SN 1995), là bạn cùng trường của Tr. đã nhận xét Tr. là người khá dễ gần, thân thiện và chan hòa với mọi người.

Nghi can V.N.Q.Tr. Ảnh: Facebook nhân vật

Khi nhận được tin Tr. bị bắt tạm giam để điều tra, bạn bè ai cũng bất ngờ. Anh Q.V. (ngụ TP.HCM) là bạn thân của Tr. cũng cho biết: "Bình thường, Tr. là người vui tính, hay đùa và hoạt ngôn trong nhóm. Chuyện nóng giận thì ai cũng có, nhưng những lúc như vậy thì Tr. cũng chỉ nói đôi câu rồi thôi không tranh cãi nhiều.

Người ngoài nếu không hiểu sẽ nghĩ Tr. là người khó gần và kiêu kỳ, bởi bạn hay chưng diện sang trọng và ít nói chuyện với người lạ. Chuyện Tr. có bạn trai là anh Th., nhóm mình chưa gặp anh bao giờ nhưng thông qua Facebook, mọi người có thể thấy được Th. rất chăm lo cho Tr. Gia đình Tr. thì ở tận Gia Lai, mình chỉ biết gia đình khá giả thôi".

Những vết bầm tím trên người bé A. nghi bị "dì ghẻ" bạo hành

Theo anh V., hôm nghe tin tức về sự việc của Tr. thì ai cũng sốc và không tin vào sự thật. Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã mời những nhân chứng liên quan để làm rõ vụ việc.

Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cho biết người cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn, vùng mặt có vết thương được khâu vá. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị