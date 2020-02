Cầu dân sinh 13 tấn oằn mình 'cõng' xe tải 30 tấn ở Nghệ An

Video: Xe quá tải vừa đi vừa rải bụi mù mịt trên tỉnh lộ ĐT 538 và quốc lộ 48E ở huyện Yên Thành (Nghệ An)

Your browser does not support the video tag.

Thời gian qua, tỉnh lộ ĐT538 và quốc lộ 48E, đoạn qua xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thường xuyên phải "oằn mình" gánh xe quá tải. Theo biển báo tại đầu tỉnh lộ ĐT538 thì đường chỉ cho phép xe có trọng tải 10 tấn trở xuống lưu thông, cấm tất cả các xe trên 10 tấn.

Tương tự, cầu Đồng Thành nằm tại ngã ba giao nhau giữa ĐT538 và quốc lộ 48E cắm biển cấm xe trên 13 tấn.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên VTC News, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe quá tải trọng chở đá từ trong các mỏ đá ở xã Đồng Thành vô tư đi qua con đường này. Các xe này đều dán phù hiệu phía trước xe như: “Công ty 369”, “Đông Thành”, “Thành Nam”…

Cụ thể, các xe tải BKS 37C - 207.06 (trọng lượng bản thân là 12,3 tấn, tổng trọng tải khi chở hàng tối đa là 30 tấn); xe tải BKS 15C - 274.41 (trong lượng bản thân là 12,9 tấn, trọng lượng cả hàng là 29,4 tấn); xe 37C - 182.78 (trọng lượng bản thân 13,4 tấn, trọng tải khi chở hàng là 30 tấn); xe 34C – 218.71 (trọng lượng bản thân là 17,8 tấn, khi chở hàng là 30 tấn); xe BKS 37C – 104.22; xe 34C – 208.29...

Xe tải chở đá nặng gần 30 tấn vô tư đi qua cầu 13 tấn ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Các xe này không chỉ vi phạm về tải trọng cầu đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn gây rơi vãi đất đá, cát bụi xuống đường khiến tuyến tỉnh lộ ĐT538 và quốc lộ 48E (đoạn qua xã Đồng Thành) luôn bị khói bụi, đá dăm bủa vây, mặt đường hư hỏng nặng.

Một người dân xã Đồng Thành cho biết, việc đất đá rơi vãi xuống đường gây bụi bặm được người dân phản ánh lên UBND xã Đồng Thành nhưng không có tác dụng bởi xã không có thẩm quyền xử lý các xe này.

Nói về thực trang xe chở quá tải trên địa bàn, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) cho biết: “Cái này rất phức tạp. Chúng tôi thường xuyên đề nghị với huyện, tuy nhiên cũng có những bất cập và khó khăn. Đất đá rơi vãi xuống đường nhưng doanh nghiệp khai thác đá họ không quét dọn nên xã phải cử người phối hợp đơn vị quản lý đường bộ ra quét. Người dân phản ánh nhiều nhưng xã ra xử lý gặp nhiều khó khăn. Công an huyện cũng có nhưng lực lượng mỏng".

Trong khi đó, Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra và xử lý.

Một số hình ảnh xe quá tải nườm nượp đi trên tỉnh lộ ĐT538 và quốc lộ 48E được phóng viên VTC News ghi lại:

Cầu Đồng Thành giới hạn 13 tấn oằn mình "cõng" xe tải chở đá nặng gần 30 tấn.

Xe tải chở đá BKS 34C-218.71 chuẩn bị đi qua cầu Đồng Thành.

Xe tải chở đá của Công ty Thành Nam nặng hàng chục tấn đi trên tỉnh lộ ĐT538 giới hạn 10 tấn

Cầu Đồng Thành giới hạn trọng tải 13 tấn nhưng nhiều xe nặng hàng chục tấn vô tư qua cầu

Các xe quá tải trọng nườm nượp đi qua đoạn đường nhỏ hẹp.

Xe quá tải vô tư chạy trên đường bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng.

Các xe quá tải khiến đất cát rơi vãi xuống mặt đường gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh lộ ĐT538 bụi bay mịt mù khi xe tải của Công ty Đông Thành đi qua.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News