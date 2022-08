Cãi nhau, nam thanh niên ấn đầu bạn gái vào nồi lẩu đang sôi

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng lẩu ở Thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Cụ thể, một cô gái trẻ cùng bạn trai của mình đi vào một nhà hàng lẩu. Sau khi gọi món, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Khi nhân viên nhà hàng bê nồi lẩu nóng ra, cặp đôi vẫn chưa dứt mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, người bạn trai liền túm lấy tóc cô gái rồi nhấn đầu vào nồi lẩu.

Dù cô gái liên tục la hét trong đau đớn nhưng anh ta vẫn dúi đầu cô xuống khoảng 2 giây rồi mới bỏ ra. Phát hiện ra sự việc, nhân viên nhà hàng vội chạy ra can ngăn. Lúc này, gã bạn trai không hề lo lắng cho người yêu mà thản nhiên dọn đồ đạc rồi quay lưng bỏ đi. Cô gái sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị bỏng trên mặt.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát cũng đã tới cửa hàng xem lại hình ảnh trích xuất từ camera và xác định lỗi thuộc về nam thanh niên. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu cô gái cung cấp thông tin để về gã bạn trai thì cô này đã từ chối. Cô nói rằng, sự việc chỉ là hiểu lầm và nhất mực bảo vệ gã bạn trai vũ phu của mình.

Khi đoạn clip được chia sẻ, người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chỉ trích thái độ nhu nhược, e dè của cô gái.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn