Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Nghệ An

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến hết quý I, giá trị tổng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp Nghệ An vẫn ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 4,75%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Với diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân năm nay ước đạt gần 172 ha, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất của tỉnh. Với quan điểm “Xanh nhà hơn già đồng”, Bộ trưởng yêu cầu Nghệ An phải bám sát tình hình, chỉ đạo thắng lợi tối đa vụ Xuân năm nay.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Vấn đề mà đoàn công tác Bộ NN&PTNT quan tâm là tình hình chăn nuôi, nhất là công tác tái đàn lợn. Đến giữa tháng 4/2020, tổng đàn lợn của Nghệ An có trên 900.000 con, tăng gần 4% so với tháng 3/2020. Trong đó, số lượng lợn tái đàn đạt trên 46.000 con (bằng khoảng 48% số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi) gồm: Tái đàn lợn nái 14.500 con; tái đàn, tăng đàn lợn thịt 31.500 con.

Công tác tái đàn, tăng đàn lợn chủ yếu được thực hiện trong các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn với 30.000 con. Các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại do chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học nên việc tái đàn, tăng đàn vẫn gặp nhiều khó khăn.

Để công tác tái đàn nhanh và hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị ngành chăn nuôi của tỉnh chú trọng chất lượng nguồn sản xuất con giống; cùng với đó, tập trung chính sách hỗ trợ cho các nông hộ, gia trại nhỏ. Mục tiêu Nghệ An đặt ra đến cuối năm 2020 sẽ đạt kế hoạch tổng đàn lợn 1 triệu con.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã đi khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất, chăn nuôi tại 2 huyện Nghi Lộc và Yên Thành./.

Tác giả: Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An