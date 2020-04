Kế hoạch của ông thợ may lắp định vị theo dõi vợ trẻ đến án mạng kinh hoàng trong chiếc ô tô

Vừa qua, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hoàng Đình Nam là thương binh hạng 3/4, làm nghề thợ may và cũng khá có tiếng ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Phải đến năm 40 tuổi, Hoàng Nam mới kết hôn với một người phụ nữ trẻ hơn mình 15 tuổi.

Hoàng Đình Nam người đã lắp định vị theo dõi vợ rồi gây nên vụ án mạng.

Chị Trần Thị H. (vợ Nam) là giáo viên mầm non gần nhà. Hàng ngày Nam vẫn cần mẫn với công việc của một anh thợ may. Nhưng những năm gần đây Nam nhận thấy thời gian ra ngoài của vợ nhiều hơn, cô vợ trẻ cũng thường xuyên trau chuốt vẻ ngoài.

Nam linh cảm vợ mình đã có mối quan hệ khác ngoài chồng vợ. Mối nghi ngờ cứ lớn dần, gã thợ may âm thầm mua thiết bị định vị lắp vào xe máy của vợ để theo dõi.

Trưa ngày 28/3/2019, qua thiết bị định vị, Nam nhận thấy vợ gửi xe ở địa điểm không phải là nơi làm việc, thời gian gửi xe tại đây lâu bất thường. Nam quyết định đi bắt quả tang vụ việc, để vợ không thể chối cãi. Để tránh bị phát hiện, người đàn ông này mua một bộ quần áo rằn ri thay, thủ dao vào túi quần, chạy xe máy đến bãi gửi xe.

Đến nơi, thấy xe vợ nhưng không thấy người, Nam ngồi chờ. Phải đến 3 tiếng sau, Nam mới thấy vợ ngồi trên ô tô của ông Bùi Th.Đ. đến lấy xe máy. Thấy vợ bước xuống từ xe ô tô của người đàn ông khác, Nam chạy đến mở cửa ô tô đâm một nhát vào bụng ông Đ.

Nhận ra người quen, ông Đ. dùng tay gạt dao ra thì bị Nam đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực. Người đàn ông này cố gắng mở cửa để chạy thoát thân nhưng ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Sau đó, Nam lao đến chỗ vợ cầm tóc ghì đầu xuống đường, dùng dao rạch vào mặt và tay chị H. Bị chồng rạch vào mặt, người phụ nữ này hốt hoảng van xin chồng “. Đúng lúc này có người dân gần đó phát hiện, chạy đến can ngăn nên Nam thả vợ ra, lên xe máy chạy trốn. Đến 16h ngày 28/3/2019, Hoàng Đình Nam ra đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 9/2019, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Đình Nam 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại gần 220 triệu đồng. Hoàng Đình Nam có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vào năm vào năm 2017, Hoàng Đình Nam đã có công cứu người đuối nước được chính quyền xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận. Tình tiết này chưa được HĐXX cấp sơ thẩm xem xét. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Đình Nam 16 năm tù.

