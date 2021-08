Bố đổ xăng vào phòng ngủ con gái đốt khiến 4 người tử vong

Chiều 25-8, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 19 giờ 56 phút ngày 15-8, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lừa bùng lên dữ dội từ trong nhà ông Nguyễn Văn Hải.

Khẩn trương có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong tại phòng ngủ gồm: bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971, là vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, con gái ông Hải) và cháu Nguyễn Thị T.N. (SN 2017, cháu ngoại ông Hải). Ông Nguyễn Văn Hải và người con rể là anh Vũ Trọng K. (SN 1990) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị thương nặng nên anh K. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thân của ông Hải thiệt mạng là do nổ bình gas.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và từ khai nhận của ông Hải cho thấy ông Hải chính là người đã gây ra vụ cháy nổ dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào tối 15-8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải, giữa ông Hải và con gái là Nguyễn Thị H. đã xảy ra mâu thuẫn do chị H. đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ. Sau đó, ông Hải đã lấy xe máy đi đến Cửa hàng xăng dầu khu vực III trên mặt đường Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn 2, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên mua khoảng 15 lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị H, rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động