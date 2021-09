Bình oxy phát nổ kinh hoàng, 2 người đàn ông thoát chết khó tin

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 7/9, tại thành phố Mandapeta ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Cụ thể, một chiếc xe tải chở bình oxy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra. Toàn bộ số bình oxy ở thùng sau xe tải văng tung tóe xuống đường, khói trắng bốc lên mù mịt.

Ngay sau đó, chiếc xe lập tức dừng lại, tài xế và một người ngồi ở ghế phụ vội vàng thoát ra khỏi xe. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị biến dạng, bình oxy nằm vương vãi khắp mặt đường.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đi đường tỏ ra hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy ra xa. Được biết, vụ nổ xảy ra khiến 2 người đi xe máy bị hất văng xuống đường, trong đó một người bị thương nặng.

Hiện cảnh sát đang điều tra về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn