Bị xe bồn cán qua đầu, người phụ nữ vẫn thoát chết khó tin

Sự việc xảy ra trên một con đường ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong clip, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị một tài xế ô tô mở cửa xe va trúng. Cú va chạm xảy ra khiến người phụ nữ văng khỏi xe, xoay một vòng trên đường rồi bị bánh sau của chiếc xe bồn cán phải.

Trong khi mũ bảo hiểm của người phụ nữ vỡ tan thành từng mảnh thì đầu của người này chỉ bị một số vết bầm và trầy xước nhỏ.

Ngay sau đó, tài xế xe bồn đã dừng lại kiểm tra tình trạng của người phụ nữ. Chủ chiếc xe cũng gọi cho cảnh sát và xe cứu thương tới hiện trường để đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ và không ảnh hưởng tới tính mạng. "Nếu không có mũ bảo hiểm, tôi nghĩ có thể mình đã chết", người phụ nữ nói.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn