Bí mật của khách sạn chứa 17 nam nữ thanh niên lúc nửa đêm

Ngày 29-12, Công an TP Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh tạm giữ Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Hưng là quản lý của một khách sạn tại đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Trước đó, tối 19-12, các trinh sát ập vào một khách sạn tại đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), bắt quả tang 17 nam nữ thanh niên đang bay lắc tại 3 phòng kín.

Khám xét từng phòng, lực lượng phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy tổng hợp dạng Ketamin, cùng nhiều loa đèn công suất lớn, dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

17 nam nữ thanh niên bị phát hiện đang sử dụng ma túy bên trong 3 phòng khách sạn đóng kín

Qua test nhanh, Công an phát hiện 10 thanh niên dương tính với chất ma túy. Đồng thời tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" gồm: Dương Quang Tú (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê); Nguyễn Đức Hoàng (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Cao Xuân My (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê); Nguyễn Thanh Trung (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Trần Kim Vinh (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).

Cạnh đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đang củng cố hồ sơ để đề nghị khởi tố 5 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Làm việc với Công an, quản lý khách sạn là Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thừa nhận đã trang bị camera giám sát, thiết bị âm thanh, ánh sáng để phục vụ các "dân chơi".

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động