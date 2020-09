Bị cáo vụ Đồng Tâm khai bị Lê Đình Kình lôi kéo, mong được khoan hồng

Sáng nay 8-9, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Đình Quang khai bị cáo không tham gia "Tổ đồng thuận" nhưng có góp tiền mua lựu đạn như cáo trạng truy tố. Theo đó, rạng sáng 9-1-2020, Quang có cầm đá ném về lực lượng chức năng.

Các bị cáo tại phiên toà

Thừa nhận hành vi chống đối lại lực lượng công an, bị cáo Bùi Thị Đục cho rằng bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên mới có hành vi như vậy. Từ đó, bị cáo Đục xin HĐXX xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo được sớm trở về địa phương.

Bị cáo Bùi Văn Tiến thừa nhận đã góp 1 triệu đồng để mua lựu đạn nhưng số tiền này không liên quan đến vợ bị cáo. Trước đó, bị cáo Lê Đình Công bảo Tiến góp tiền "ủng các ông để lo việc", chứ không nói là để mua lựu đạn nên bị cáo này không biết.

Theo lời bị cáo Tiến, tối 8-1-2020, Công gọi cho Tiến nói rằng đêm nay có công an về làng. Bị cáo đến nhà ông Lê Đình Kình xem bóng đá rồi ngủ lại luôn. Rạng sáng 9-1, thấy Công ném 1 chai bom xăng ra trước cửa nhà ông Kình để chống cự, Tiến cũng cầm 2 tay 2 chai bom xăng nhưng chỉ ném 1 chai.

Cáo trạng cho thấy sau khi biết thông tin Công an Hà Nội triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" đã bàn bạc về việc mua lựu đạn, chuẩn bị vũ khí, công cụ, phương tiện để tấn công lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.Theo sự chỉ đạo của Lê Đình Kình, các đối tượng đã vận động, cùng nhau góp tiền để Nguyễn Quốc Tiến mua 10 quả lựu đạn với giá 30 triệu đồng.

Tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án, HĐXX làm rõ, rạng sáng 9-1, bị cáo Nguyễn Văn Duệ đến nhà Lê Đình Kình, đứng trên trần, ném 1 chai bom xăng xuống dưới. Sau đó, Lê Đình Công đưa cho Duệ 1 quả lựu đạn nhưng Duệ không sử dụng mà đút trong túi áo.

Bị cáo Lê Đình Quân khai được "Tổ đồng thuận" phân công đánh kẻng báo động. Đêm xảy ra vụ việc, Công có ném 2 quả bom xăng về phía lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Lê Đình Quân thừa nhận đã vi phạm pháp luật do ông Lê Đình Kình lôi kéo. Do đó, mong được các cơ quan tố tụng xem xét.

Đối với bị cáo Mai Thị Phần, bà Phần cho biết được Lê Đình Kình nhờ cầm tiền của "Tổ đồng thuận". Số tiền 2 triệu đồng bà bị cáo buộc đã góp để mua lựu đạn như cáo trạng truy tố thực tế bà chỉ có 500 ngàn đồng, còn lại của nhiều người khác góp.

Bị cáo Phần thừa nhận bị ông Lê Đình Kình lôi kéo, nói rằng "đất là đất của mình, nếu góp tiền đòi được thì mỗi người sẽ được chia khoảng 200 m2". Theo bị cáo Phần, ông Lê Đình Kình có nói giá đền bù khu đất đồng Sênh là khoảng 6 triệu đồng/m2, tính thời điểm đó được khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo Đào Thị Kim, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Trung thừa nhận do không am hiểu về pháp luật dẫn đến hành vi vi phạm. Trong quá trình điều tra cũng như ở phiên toà đã nhận thức sai phạm, thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

