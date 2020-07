Bị bắt quả tang cùng nhân tình đã cứng tuổi trong nhà nghỉ khi vợ mang bầu, người đàn ông thản nhiên đáp trả "Vào đây để chơi, chẳng thế nào cả"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn livestream ghi lại hình ảnh bắt gian trong nhà nghỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, sau nhiều ngày điều tra theo dõi nhưng vì bụng mang dạ chửa vượt mặt nên người vợ đã phải nhờ chị gái cùng người thân đến tận nơi bắt quả tang chồng cùng với nhân tình trong nhà nghỉ.

Tài khoản A.N chia sẻ, "Có ai khổ như em không! Em theo dõi mấy tháng trời hôm nay em mới bắt gặp đôi này. Em thì đang bụng mang dạ chửa vậy mà nỡ lòng nào chúng nó đối xử với em như thế. Thằng chồng em đi suốt ngày suốt đêm không mang về 1 đồng 1 chinh nào nuôi con. Hôm nay chúng nó đưa nhau vào nhà nghỉ tránh nắng cho mát và các em em đã bắt gặp tại trận. Hôm nay em phải cho bàn dân thiên hạ thấy bộ mặt thật của kẻ chuyên đi cặp kè phá hoại gia đình người khác".

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bắt quả tang cặp đôi trong nhà nghỉ, chị vợ của người đàn ông vẫn tỏ ra rất lịch sự, phân tích phải trái cho cô nhân tình của em rể nghe. Và không quên dằn mặt người em rể, "Mày có biết tao đi theo mày từ sáng không, mày ra đây nói chuyện với tao... Mày thích tử tế thì tao tử tế với mày, còn mày thích mất dạy thì tao mất dạy với mày luôn". Sau đó, quay sang nói với cô nhân tình đang ngồi trên giường, "Chị ra đây ngồi nói chuyện rõ ràng với em".

Tiếp đó, người chị vợ quay ra chất vấn em rể, "Thế bây giờ mày định thế nào? Chúng mày vào đây làm gì? Tao chỉ hỏi chúng mày vào đây làm gì thôi". Lúc này, người đàn ông đáp lại hững hờ, "Chẳng thế nào cả. Vào đây để chơi".

Nghe vậy, bà chị không khỏi tức giận, "Chẳng có ai vào nhà nghỉ để chơi cả. Mày thừa biết vợ mày bầu bí, con mày bé ở nhà. Mày như nào, trong khi đó tao thừa biết chúng mày như nào nhưng tao không thèm nói. Tao đã không muốn động chạm đến chúng mày rồi mà mày vẫn quá quắt như thế. Vợ thì bầu bí làm bục mặt, tiền không thấy mang về. Tao hỏi thế tiền mày đem đi đâu hết".

Sau đó, người phụ nữ này bắt đầu quay ra chất vấn nhân tình của em rể, "Còn đến bản thân chị cũng thế, em điều tra hết gia đình chị rồi. Chị cũng nuôi 3 đứa con, cũng phải hiểu hoàn cảnh phụ nữ người ta như thế nào. Tại sao chị lại làm như thế. Chị đâu có phải là ít tuổi nữa, em nói cho chị biết chẳng qua vợ nó bầu bí em không muốn để cho nó lên đây thôi. Chứ còn một khi mà nó lên đây thì em nói cho chị biết nhiều cái nó xảy ra lắm. Giờ em vẫn đang nói chuyện đàng hoàng với chị, nên chị nói cho em 1 câu giải thích cho rõ ràng. Còn mình làm sao thì làm để cho con cái nó nhìn vào làm gương. Chị cũng là phụ nữ, cũng đang nuôi con".

Cặp đôi bị chị vợ bắt quả tang trong nhà nghỉ gây xôn xao

Nghe vậy, người phụ nữ chắp tay phía sau lên tiếng cho rằng mình và người đàn ông trong nhà nghỉ không có gì với nhau. Đặc biệt là thái độ thản nhiên, chẳng có chút xấu hổ, hối hận khi là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác của cô nhân tình khiến nhiều người bức xúc.

Nghe chối bỏ mối quan hệ, chị vợ của thanh niên kia đã gạt đi, "Chị đừng nói là không có gì, nếu không có gì thì đã không đưa nhau vào nhà nghỉ. Nếu là bạn bè bình thường thì cà phê rất nhiều. Bây giờ chị định thế nào".

Nghe vậy, người phụ nữ lí nhí xin lỗi, "Cái đó em xin lỗi chị, em cũng không biết thế nào cả. Mọi chuyện em cũng không biết rõ, bọn em chỉ làm bạn với nhau đấy".

Thấy cô nhân tình chối, chị vợ của người đàn ông phân bua, "Em là chị vợ của C., vợ nó đều biết chẳng qua là nó không nói thôi. Chị biết là đêm nó không ngủ, nó khóc sưng cả mắt ra ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chị thử đặt mình vào địa vị của em ngày nào cũng thấy mắt nó sưng húp lên vì không ngủ được thì chị như nào. Trong khi em đã bảo làm gì thì làm nhưng để ý đến con cái nhưng nó không hề làm.... Em không hiểu 1 tháng đi làm lương tiền nó để đâu hết. Trong khi vợ vẫn phải còng cõng nuôi con khi đang bầu bí".

Thế nhưng, cô nhân tình vẫn thản nhiên, "Em cũng không rõ hoàn cảnh. Em vẫn bảo C. nếu có gia đình thì như thế. Nếu chị xem tin nhắn thì chị cũng biết đấy".

Nghe vậy, người chị vợ vẫn rất lịch sự giải thích, "Chị biết nó có gia đình thì chị phải là người dừng lại mới đúng. Đàn ông nó 5 thê 7 thiếp là bình thường, nhưng mình là đàn bà, mình phải biết... Vì chị cũng là phụ nữ chị phải hiểu chứ. Từ sáng đến giờ em đi theo chị rất mệt mỏi, em định gặp chị ngoài đường cơ nhưng em không làm mà phải vào tận đây. Bởi là vì sao, em vẫn tôn trọng chị. Em vẫn cố gắng để giữ liêm sỉ cho chị ngoài đường thôi, chứ như đứa khác thì tầm này chị không đứng đây nói chuyện được đâu".

Sau đó, vì không biết nói gì, cô nhân tình quay sang đề nghị C (người chồng ngoại tình) giải quyết. "Đấy C. giải quyết đi. Bảo rồi, nói rồi thì để C. suy nghĩ. Bảo tiền nong không đưa cho vợ thì tôi cũng không cần tiền".

Người phụ nữ xưng là chị vợ cùng tiếp lời, "Đấy là cái thực tế hàng tháng nó đi làm em không thấy nó mang tiền về. Trong khi đó nó đi với chị đúng không. Thế đi những cái này chị bao nó hết à, bao ăn bao ngủ nó hết à. Rất nhiều lần em định gặp chị nói chuyện rồi đấy".

Từ đầu tới cuối, người chồng chỉ đứng bên cạnh lắng nghe mà không hề lên tiếng giải thích hay trình bày gì. Điều đáng nói, người phụ nữ được cho là nhân tình không hề trẻ đẹp quyến rũ mà trông khá giản dị với vẻ ngoài đầy đặn và có phần "cứng tuổi" hơn so với rất nhiều cô gái khác trong "vai" nhân tình.

Từ đầu đến cuối, sau khi bắt quả tang em rể ngoại tình với người phụ nữ "cứng tuổi", chị vợ đều nói chuyện rất lịch sự và không hề động chân động tay để "dằn mặt" hay xả giận cho em gái.

Tưởng chừng như sự việc đã dừng lại ở đó, nhưng không ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, người vợ tiếp tục tung thêm những đoạn tin nhắn qua lại giữa chồng mình và chị "máy bay" là nhân tình của chồng. Điều đáng nói, thay vì chấm dứt mối quan hệ bất chính này thì "tuesday" trong câu chuyện trên lại buông lời doạ dẫm báo công an và trách móc người đàn ông.

Đoạn tin nhắn qua lại của cô nhân tình và người chồng có tính trăng hoa

"Em đối xử với anh như thế nào. Trong lúc đó anh không nói nổi 1 câu. Các chị em bảo sẽ gặp anh. Đừng để đến lúc không còn biết đúng sai, không kiểm soát được bản thân là có đứa chết. Anh bảo chúng nó thu lại ngay không em báo lên công an", cô nhân tình nhắn.

Tuy nhiên, đáp lại đó là thái độ bất cần, buông lơi của anh chồng bội bạc lại có thói trăng hoa, "Em cứ báo đi chứ giờ anh còn đang không lo được cho bản thân anh, có gia đình rồi vẫn vậy, em muốn làm gì thì làm...".

"Giờ vợ anh ở nhà thì kêu kiện em vì phá hoại hạnh phúc gia đình, anh đã phải xin lỗi nó rất nhiều. Giờ tới em báo công an thì mọi người muốn làm gì thì làm, anh mệt mỏi lắm rồi", người chồng nhắn lại cho nhân tình sau khi nghe than thở "Em sáng giờ vẫn chưa ngủ được, mặt hốc hết ra, trả lời không kịp, không khóc nổi".

Ngay sau khi đoạn clip cùng câu chuyện ngoại tình trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với người vợ đang bầu bì ở nhà phải chịu cảnh chồng trăng hoa, cặp kè bên ngoài. Đồng thời, nhiều người cũng đồng tình với cách cư xử văn minh của người chị vợ trong đoạn clip bởi không phải cứ đánh đập, chửi bới xúc phạm người khác khi bắt ghen mới là biện pháp tốt nhất.

Ngoài ra, nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cô nhân tình khi biết người đàn ông đã có gia đình mà vẫn "chen chân" vào phá hoại hạnh phúc. Tất nhiên, "không có lửa làm sao có khói", nếu người đàn ông không có tính trăng hoa, bội bạc thì cũng sẽ không có cơ hội cho người thứ 3 xen vào.

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang thu hút sự chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng.