Clip nhân viên công ty cây xanh không tưới cây mà cho vòi tưới xuống đường khiến dư luận bức xúc

Ngày 20/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video một chiếc xe của Công ty công viên cây xanh thành phố Vinh (Nghệ An) tiến hành tưới nước cho cây xanh trên địa bàn thành phố nhưng nhân viên lại tưới nước thẳng xuống đường mà không tưới cho cây.

Khi xem đoạn video này đa số nhiều người bức xúc, phẫn nộ về hành động tưới cây của nhân viên trong đoạn clip này. Nhiều người cho rằng, nhân viên công ty này đã làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, gây lãng phí và không hiệu quả.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại cảnh nhân viên tưới cây xanh ở thành phố Vinh (Nghệ An) đi tưới cây nhưng chỉa vòi nước xuống đường phố gây bất bình

Điều đáng nói, khí hậu thời điểm này tại Nghệ An đang nắng nóng, nhiều hồ đập trên địa bàn khô hạn nên việc nước cung cấp cho cây xanh là rất cần thiết. Nếu việc tưới cây không đảm bảo thì sẽ khiến cây xanh chết, khi đó thiệt hại sẽ rất lớn. Điều này càng khiến dư luận thêm bức xúc.

Trao đổi với PV, ông Phan Xuân Bảo - Giám đốc Công ty Cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, ông đã xem đoạn video này và đã nắm bắt được sự việc. Hiện ông đang cho nhân viên làm bản tường trình lại sự việc.

Giải thích về đoạn video này, ông Bảo cho biết có thể thời điểm này nước trong xe đã gần hết nên nước chảy ra yếu. Tuy nhiên, nhân viên trong đoạn video trên đã thiếu kinh nghiệm khi không tắt vòi nước đi hoặc cho vòi dài ra để nước chảy được vào hàng cây mà lại cho chảy xuống đường gây lãng phí.

Cả 1 đoạn đường dài, nhân viên cho vòi nước chỉa thẳng xuống đường.

"Trường hợp này là mới làm, chưa có kinh nghiệm lắm, mới tưới được bữa 1, bữa 2 gì đó.

Thực ra qua xem video mình cũng biết được, giai đoạn này là tẹc chứa nước trên xe gần hết nước thì nước lúc có lúc không.

Trong xe có hệ thống máy bơm nối trong tẹc ra. Lúc đầu thì nước đủ thì bơm nước rất khỏe. Giai đoạn cuối thì xe chạy nghiêng lúc nào nước dồn về chỗ ống hút máy bơm thì nước nó phụt phụt ra đó và yếu.

Anh em nào kinh nghiệm thì khi gần hết nước sẽ tắt đi. Còn anh này chưa có kinh nghiệm nên không tắt. Đúng ra là nhân viên phải đưa vòi ra xa tưới thẳng vào hàng cây nhưng người này lại để tưới nước xuống đường", ông Bảo phân trần.

Nhiều người cho rằng, nhân viên đã cố tình không tưới nước vào cây mà cho nước xuống đường nhưng chưa rõ mục đích là gì?.

Ông Bảo cũng cho biết thêm, có thể thời điểm này nhân viên làm việc mệt quá, thay nhau làm việc xuyên đêm.

Được biết, công ty này có 3 xe phục vụ tưới nước cho cây, trong đó có 1 xe lớn như trong video và 2 xe nhỏ khác. Toàn bộ nhân viên trong công ty có 128 ngườii và đều xoay vòng làm các công việc chăm sóc và tưới cây chứ không có bộ phân chuyên tưới cây.

"Công ty đã bắt nhân viên làm tường trình và cũng sẽ xem xét để xem mức độ thế nào còn có hình thức kiểm điểm bản thân để nhân thực hiện cho tốt, đặc biệt là lãng phí và mất hình ảnh.

Tất nhiên là lãng phí thì cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng trăm lít nước gì đó nhưng gây ra hình ảnh phản cảm", ông Bảo nói.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ quốc