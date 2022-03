Bé gái 13 tuổi bị bạn trai và 3 người bạn hãm hiếp

Ngày 25/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 142, Bộ Luật hình sự đối với Vàng Mí Tủa (SN 2006 ) và Giàng Mí Sử (SN 2005, cùng tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Ngoài ra, còn có Sùng Mí Po (SN 2003, trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Dương Đan Huy (SN 2006, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Tại thời điểm gây án, các đối tượng đều là công nhân Công ty TNHH TK Tech Vina và đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng hiếp dâm bé gái bị bắt giữ