Bắt quả tang một y sĩ quay clip tống tiền, tống tình cô gái

Bắt quả tang một y sĩ quay clip tống tiền, tống tình.

Khoảng 18h30 ngày 13/3, khi Phan Minh Hiếu, 28 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang nhận tiền của một nữ nhân viên bán hàng 26 tuổi, tên N.K.T.V., tại quán cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang cùng tang vật.

Đối tượng Phan Minh Hiếu.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của chị V. bị Hiếu dùng clip, hình ảnh cảnh chị đang tắm trong phòng trọ của mình để tống tiền 10 triệu đồng.

Do ở cùng dãy trọ với chị V., Hiếu đã lén dùng điện thoại đưa qua lam gió quay cảnh chị V. tắm. Sau đó, Hiếu viết số điện thoại ném vào phòng, yêu cầu chị V. kết nối Zalo với số điện thoại mà Hiếu đưa.

Khi chị V., kết nối Zalo, Hiếu gửi clip, hình ảnh cho chị V. và yêu cầu chị này ngủ với Hiếu một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại, nhưng chị V. không chấp nhận.

Hiếu tiếp tục gây sức ép, yêu cầu chị V. gặp Hiếu tại quán cà phê nêu trên chuộc lại với số tiền 10 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Xác minh bước đầu, Hiếu là y sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin