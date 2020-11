Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán giải khát - Hình minh họa



Theo tin tức đăng tải trên báo Công an Nhân dân, ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Ton (SN 1970, ngụ huyện Thanh Bình) điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, trưa 17/9, Công an huyện Thanh Bình phối hợp với Công an xã Tân Mỹ bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tại nhà Ton có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, Tôn khai nhận vào năm 2018 đã xây dựng và kinh doanh quán giải khát tại nhà.

Đến đầu năm 2020, Ton bắt đầu tổ chức chứa mại dâm. Khách đến quán có nhu cầu, Ton tổ chức cho họ mua bán dâm tại nhà hoặc hướng dẫn đến thuê nhà trọ.

Trong diễn biến khác, trước đó, tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cơ quan công an cũng bắt quả tang 2 tiếp viên đang bán dâm cho khách trong quán giải khát.

Theo thông tin trên tờ Tri thức trực tuyến, tối 9/11, trinh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa kiểm tra quán giải khát tại khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, bắt quả tang 2 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách.

Quán giải khát này do bà Bùi Thị Vóc làm chủ. Tại cơ quan điều tra, bà Vóc khai mở quán giải khát kết hợp dịch vụ kích dục, bán dâm tại chỗ từ đầu tháng 10.

Bà tuyển 3 tiếp viên nữ vào làm việc không lương, chỉ hưởng tiền boa mỗi lần kích dục, bán dâm cho khách.

Mỗi lượt khách có nhu cầu, chủ quán thu 200.000 đồng và trả lại cho nhân viên 130.000 đồng.

