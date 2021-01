Bắt nhóm đối tượng tổ chức bán dâm, ‘bay lắc’ cho dân chơi trong khách sạn

Chiều 13/1, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tổ chức tiệc ma túy trong khách sạn. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Đội chống tệ nạn xã hội - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Đội CSHS - Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang 1 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách và 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng “bay” do cơ sở bố trí.

Quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng xác định, cơ sở kinh doanh khách sạn, massage Luna Hotel Private (số 164/59 Bùi Quốc Khánh, Khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP TDM, tỉnh Bình Dương) do ông Đ. N. A (SN: 1978, ngụ TP HCM) đứng tên giấy phép kinh doanh, bắt đầu hoạt động từ năm 2011 cho đến nay.

Phòng bố trí cho khách mua dâm và bay lắc trong khách sạn

Trong đó, phân công Đoàn Văn Nam (SN: 1979) quản lý chính; Nguyễn Văn Biển (SN: 1997) và Nguyễn Ngọc Hiển (SN: 2002) là thu ngân; Trần Gia Tích (SN: 1988) quản lý thu, chi; Phan Văn Huy (SN: 1996) và Lê Thành Trung (SN: 1998) quản lý phòng “bay”.

Cơ sở Luna Hotel Private hoạt động khách sạn, massage cả ngày đêm. Tuy nhiên, doanh thu chủ yếu từ việc bán vé massage cho khách đến kích dục hoặc mua, bán dâm với tiếp viên nữ (giá 1.000.000 đồng/lần quan hệ tình dục). Ngoài ra, cơ sở còn bố trí 2 phòng "bay" trên sân thượng phục vụ cho khách đến sử dụng ma túy với giá 3.000.000 đồng/1 lần sử dụng.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc

Hiện, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với Công an TP TDM củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HƯƠNG CHI

Nguồn tin: Báo Tiền Phong