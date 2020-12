Bắt giữ phương tiện tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ trên vùng biển Cửa Lò

Vào khoảng 9h30' sáng nay (22/12), Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) phối hợp cùng các lực lượng bao gồm công an, hải quan và cảnh sát biển Nghệ An tiến hành tuần tra, kiểm soát trên vùng biển, cách vùng biển Cửa Lò 20 hải lý về phía Đông Bắc. Theo đó, đã phát hiện tàu cá mang số hiệu NA 90733TS do anh Hoàng Văn Liêm, SN 1979, trú tại xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu làm thuyền trưởng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ các loại.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ khoảng 17kg pháo nổ các loại.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ khoảng 17kg pháo nổ các loại, bao gồm 7 băng pháo dây, 4 gói pháo bi đường kinh 2x2 và 3 hộp pháo có đường 17x15.

Theo lời khai ban đầu, chủ phương tiện cho biết mua số pháo này tại huyện Quỳnh Lưu đưa về huyện Diễn Châu bán để kiếm lời.

Đối tượng và tang vật thu giữ tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An