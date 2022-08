Bất cẩn, chuyên gia bắt rắn bị "trăn khủng" cắn nhập viện

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại huyện Agam, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia.

Trong clip, một chuyên gia bắt rắn có tên Syawal Waldi đang trình diễn những động tác đối phó với một con trăn khi phát hiện nó bò vào nhà.

Ban đầu, Syawal Waldi sử dụng một chiếc lá để che mắt con vật, sau đó tóm gọn phần đầu và sử dụng dây chun để buộc miệng con vật lại. Sau màn biểu diễn, Syawal Waldi đã thả con vật xuống nền nhà.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn, người này đã bị con trăn cắn trúng tay trái và khiến máu chảy ra nhiều. Phải mất một thời gian khá lâu, những người trong nhóm cứu hộ động vật mới giải thoát được bàn tay của Syawal Waldi ra khỏi hàm răng của con trăn.

Ngay sau đó, Syawal Waldi đã được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ cầm máu và khâu lại vết thương. Syawal Waldi cho biết, anh đã không nhận ra dây buộc cao su quanh miệng con trăn bị tuột ra nên mới bị con vật cắn vào tay.

Trăn là loài bò sát xuất hiện ở các vùng nhiệt đới, nhiều sông như châu Á, châu Mỹ. Chúng rất ít khi tấn công người, tuy nhiên nếu bị kích động, sợ hãi hay lầm tưởng tay chân người là thức ăn thì trăn có thể cắn và siết người.

Mặc dù không có nọc độc, vết cắn của những con trăn kích thước lớn cũng rất nghiêm trọng, nhiều khi vết cắn quá lớn đến mức buộc phải khâu lại. Đặc biệt, do miệng của trăn chứa rất nhiều vi khuẩn nên nếu không được xử lý đúng cách, những vết trăn cắn có thể gây nhiễm trùng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn