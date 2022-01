Ban Tôn giáo Chính phủ kiến nghị tổng điều tra về tín ngưỡng, tôn giáo

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" gây ồn ào dư luận thời gian dài (Ảnh: Xuân Hinh).