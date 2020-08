Bắc Ninh: Nghi phạm bắt cóc bé trai bất ngờ thay đổi lời khai

Ngày 23/8, thông tin từ công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện Phòng CSHS Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Thị Thu (SN 1988, ở phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, lời khai của Thu bất nhất, thay đổi liên tục. Thu khai từng có một đời chồng là anh Đ.M.H. và có 1 con trai từ năm 2011 ở Cao Bằng.

Đến năm 2017, Thu sống chung với anh Đặng Văn Bằng (SN 1987, tại Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang), nhưng đã giấu chuyện có chồng và 1 con cho anh Bằng biết.

Đến tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng.

Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với chồng cũ.

Lúc này, Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm và đã tử vong.

Tuy nhiên, Thu không nói cho Bằng biết việc con trai chết.

Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt các trẻ em có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu.

Khoảng 16h ngày 21/8, Thu đi một mình bằng xe máy mang BKS 22B2-307.21 từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi xung quanh để bắt cóc.

Khi đang ngồi tại xích đu, Thu nhìn thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi) mặc quần áo màu trắng đang vui chơi tại công viên.

Sau đó, Thu vẫy tay về hướng Gia Bảo lần thứ nhất nhưng cháu không theo.

Một lúc sau Thu vẫy tay lần hai để gọi và mua cho đồ chơi, Bảo đi theo.

Thu đã đưa cháu bé về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh để thay quần áo.

Đến 7h ngày 22/8, Thu thay quần áo cho Bảo rồi chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng (chồng Thu) tại Hà Nội và có nói với Bằng đây là con của Thu và Bằng.

Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã tiến hành thu giữ tại nhà của Bằng 1 xe máy BKS:22B2 – 307.21 là tang vật vụ án.

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục củng cố thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố Thu về Hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc rạng sáng cùng ngày (23/8). Thu khai nhận chưa có chồng và chưa kết hôn.

Do muốn được gia đình bạn trai (Bằng) cho tổ chức đám cưới, đối tượng Thu mới thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Cũng trong ngày 23/8, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố Bắc Ninh đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc hồi 17h ngày 21/8 tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.

Đến dự và trao thưởng có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thành uỷ, UBND Thành phố Bắc Ninh; đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc hồi 17h ngày 21/8 tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vô cùng vui mừng, biểu dương chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng đưa cháu bé trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình và điều tra làm rõ đối tượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chiến công đặc biệt xuất sắc trên có ý nghĩa rất lớn, khẳng định tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo mưu trí, của Công an Bắc Ninh trong thực hiện tốt lời dạy của Bác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tiếp theo Công an tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; trước mắt tham mưu Tỉnh ủy, UBND đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình truy xét đối tượng và tìm kiếm giải cứu thành công cháu Gia Bảo.

Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus