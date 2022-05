Audi đột ngột đi lùi, cán trúng chủ và cái kết thót tim

Your browser does not support the video tag.

Theo truyền thông, vụ tai nạn xảy ra trên phố Arnold, Bolton, Đại Manchester, Anh.

Trong clip được camera giám sát ghi lại, một người đàn ông vừa đứng lau nóc chiếc Audi vừa nói chuyện với hàng xóm. Ngay sau đó, người này mở cửa xe và khởi động máy. Lúc này, chiếc xe đột ngột lùi lại phía sau với tốc độ rất nhanh.

Trong lúc ngăn chiếc xe dừng lại, người đàn ông ngã xuống đất, chân bị bánh xe cán trúng. Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị cửa đập vào người và kéo lê trên đường. Dù người hàng xóm đã chạy theo để giúp đỡ nhưng vẫn không thể làm được gì.

Nghe thấy tiếng hô hoán, mẹ và anh trai của nạn nhân và những người xung quanh đã chạy tới. Chiếc Audi chỉ dừng lại khi đâm vào hai chiếc xe đỗ phía sau.

Được biết, nạn nhân bị thương ở đầu, hai cánh tay, chân phải và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn