Ăn mặc 'mát mẻ' đi đạp xe giữa mùa đông, cô gái bị 'ném đá' dữ dội

Miền Bắc đang đón những đợt rét, có khi nhiệt độ chỉ xuống còn 17 độ. Khi ra đường, hầu hết ai cũng mặc áo ấm, quàng khăn, nhưng cô gái này lại khác. Bất chấp thời tiết lạnh giá, cô nàng đã mặc một bộ đồ tập gym khi đạp xe ngoài đường, được cho là ở Như Quỳnh, Điện Biên.

Bộ đồ tập này bó sát cơ thể, giúp khoe trọn những đường cong của cô nàng. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi nhìn từ phía sau, chiếc áo của cô chẳng khác gì áo lót nên cả phần lưng đều lộ ra.

Xung quanh, người đi đường đều mặc áo phao kín mít, hoàn toàn đối lập với cô gái. Không rõ vì lạnh hay vì ngại, cô gái cũng dùng một chiếc áo khoác màu đen che chắn phía trước ngực, nhưng cách ăn mặc của cô vẫn khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn.

Cô gái thản nhiên ăn mặc mát mẻ khi đi đạp xe trên đường.

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến dư luận tranh cãi. Một số người bình luận:

“Trời lạnh mà mặc vậy, không sợ thâm da sao”,

“Thời trang phang thời tiết là đây. Biết rằng đạp xe thì nóng nhưng mặc thế này ra đường cũng không chấp nhận nổi”,

“Đồ tập thì mặc ở phòng tập thôi, mặc vậy ra đường không thấy xấu hổ sao”.

Trước đây, từng có nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc mặc đồ tập gym. Có người cho rằng đã là đồ tập thì có thể mặc khi đi đạp xe, trên đường đến phòng tập,… Thế nhưng, có người lại cho rằng, đồ tập bó sát như thế thì chỉ nên mặc khi tập ở nhà, trong phòng tập thay vì diện ra đường như vậy. Còn bạn nghĩ sao về việc này?

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn