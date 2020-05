Ăn chặn tiền hỏa táng ở Nam Định: Đếm người chết...ăn tiền

Luật rừng thu phí người chết

Thời gian gần đây dư luận chưa kịp nguôi cơn phẫn nộ trước vụ nhóm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ” quê Thái Bình) thu tiền hoả táng người chết thì mới đây dư luận lại bàng hoàng trước việc Công an tỉnh Nam Định bắt giữ nhóm đối tượng cũng có hoạt động tương tự. Thậm chí mức “phế” mà nhóm giang hồ Nam Định thu từ dịch vụ hoả táng còn cao hơn mức thu ở Thái Bình.

Có mặt tại Nam Định ngay sau thời điểm nhóm đối tượng bị bắt giữ, phóng viên cảm nhận rõ niềm vui của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ hoả táng trên địa bàn. Tuy nhiên khi nhắc tới nhóm giang hồ trên nhiều người vẫn tỏ ra sợ hãi, bàng hoàng.

Là một trong gia đình làm dịch vụ tang lễ đầu tiên tại Nam Định, nên công ty của bà C. (trụ sở tại trung tâm TP. Nam Định) rất có uy tín trong lĩnh vực này. Trước kia địa bàn hoạt động của cơ sở nhà bà C. trải dài khắp các địa bàn trong tỉnh. Do đó thu nhập từ làm dịch vụ này cũng khá cao.

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây cơ sở của gia đình bà bỗng lâm vào cảnh hoạt động “thoi thóp” bởi bất ngờ xuất hiện một nhóm giang hồ chèn ép. Chúng liên tục cử người xuống đòi thu thêm 500 nghìn mỗi trường hợp hoả táng. Đồng thời chúng buộc các cơ sở chỉ được phép hoạt động ở địa bàn mà chúng cho phép. Điều này khiến nhiều cơ sở rơi vào cảnh mất việc.

“Trước kia, trung bình mỗi tháng cơ sở của gia đình tôi thực hiện được vài chục hợp đồng là bình thường. Nhưng từ khi khi nhóm này xuất hiện, mỗi tháng chúng tôi chỉ còn làm được vài trường hợp. Đặc biệt, nhiều hợp đồng đã ký với gia chủ cũng bị chúng bắt huỷ do “phạm địa bàn” mà chúng đã tự đặt ra” bà C. kể lại.

Cũng theo bà C., ban đầu khi nhóm giang hồ đặt vấn đề thu thêm tiền từ dịch vụ hoả táng thì con trai bà đã phản ứng lại. Tuy nhiên, chúng lập tức có hành động “dằn mặt”. Việc bị o ép khiến nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng rất ức chế nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” không dám báo công an bởi không muốn gặp rắc rối.

Tương tự trường hợp của bà C., anh Ng. V. M (TP. Nam Định) cũng là một trong những nạn nhân bị thu phí. Anh cho biết, dù rất uất ức khi vài tháng qua bị nhóm giang hồ thu phí vô lý nhưng không ai dám phản kháng. Chỉ đến khi Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây ăn chặn tiền hoả táng thì những cơ sở mới quyết tâm làm đơn tố giác.

Những thủ đoạn đê hèn

Để buộc các chủ cơ sở ngoan ngoãn nộp tiền và làm theo luật chúng đặt ra, nhóm đối tượng không từ sử dụng nhiều thủ đoạn đê hèn. Nhiều trường hợp bị chúng “khủng bố” bằng cách ném chất bẩn, cản trở việc kinh doanh. Thậm chí chúng sẵn sàng sử dụng vũ lực với cả nhân viên của các cơ sở. Đơn cử như tài xế nhà bà C., đã bị chúng chặn đánh ngay trước cổng đài hoá thân.

Theo lời của bà C., phóng viên tìm đến nhà anh H. (59 tuổi, trú tại TP. Nam Định) là một trong những trường hợp bị nhóm đối tượng chặn đánh. Thoáng chút sợ hãi khi thấy phóng viên hỏi về vụ việc, phải mất vài phút trấn tĩnh, anh H. mới dám kể lại sự việc.

“Thời điểm sát Tết nguyên đán, tôi được giao xuống huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) để chở người mất đi hoả táng. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi tôi nhận được điện thoại đe doạ “muốn sống thì quay xe về” nhưng tôi không làm theo bởi bản thân đang làm việc cho công ty.

Tuy nhiên khi xe chạy đến cổng đài hoá thân Thanh Bình thì bất ngờ khoảng 6 đối tượng xông ra chặn xe tôi lại. Chúng liên tục chửi rủa rồi tát tôi. Quá sợ hãi chạy, tôi chạy về phía bảo vệ thì một kẻ còn rút dao đuổi theo và tiếp tục đe doạ. Làm nghề bao nhiêu qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh này” anh H. kể lại.

Thông tin về vụ việc, Thiếu tá Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Khi các cơ sở làm việc với gia đình có đám hiếu, nhóm đối tượng đã có những hành vi đe dọa, buộc các cơ sở ngoài số tiền phải nộp cho đài hóa thân Thanh Bình thì phải nộp thêm 500.000 đồng.

Nếu như những cơ sở không thực hiện theo yêu cầu trên thì chúng sẽ tìm mọi cách cản trở, đe dọa không cho thực hiện hợp đồng. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nên ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã tiến hành lập chuyến án 420C, khẩn trương điều tra làm rõ.

Bước đầu 3 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Trần Xuân Hà (tức Hà “sắc”, SN 1973, trú phường Cửa Bắc, TP. Nam Định), Nguyễn Hữu Quang (tức Quang “con”, SN 1997, trú xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định và Bùi Hải Quang (tức Quang “Hà”, SN 1978, trú phường Mỹ Xá, TP. Nam Định để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.