Ai là người đầu tiên khai ra tên Quý "ngạn" - kẻ cầm đầu "động lắc" trong bệnh viện?

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào tháng 1/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Hà Nội do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I hồi tháng 11/2018.

Cảnh sát thu giữ lượng lớn ma tuý của Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC.

Trước đó, theo thông tin trên báo Vietnamnet, vào 0h ngày 15/1, tại sảnh tòa S2.17 đường Đại Dương, khu Vinhome Ocean Park (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang Lê Xuân Quyết về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm kiểm tra, Đội 7 đã thu giữ trong xe ô tô Mazda, màu đỏ, BKS 30A-84634, Quyết đang điều khiển có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, giám định sơ bộ là ma túy loại Ketamine, khối lượng 99,423 gam; 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Giám định sơ bộ kết luận là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 9,915g; 14 viên nén màu vàng, giám định sơ bộ là ma túy loại MDMA, khối lượng 5,827; 3 viên nén màu tím, giám định sơ bộ là ma túy loại MDMA, khối lượng 0,860g…

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quyết tại phòng 1803 tòa S2.16 khu Vinhome Ocean Park thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và 1 viên đạn màu vàng; tại phòng 098A tòa S2.16 khu Vinhome Ocean Park, thu giữ: 1 cân điện tử, giám định sơ bộ kết luận dính ma túy loại Ketamine.

Quá trình đấu tranh, Quyết khai nhận, do bản thân không có việc làm ổn định nên đã tìm kiếm nguồn ma túy mua về bán lẻ kiếm lời. Qua quan hệ xã hội, khoảng đầu tháng 1/2021, Quyết quen đối tượng nam giới tên là Quý "ngạn", 30 tuổi, ở khu vực Thanh Trì.

Từ thông tin trên, Đội 7 dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã tiến hành xác minh; xác định đó là Nguyễn Xuân Quý, hiện đang ở tại Khoa Phục hồi, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín.

Trước tình chất phức tạp của vụ án, đơn vị đã cử các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tập trung đấu tranh, làm rõ lời khai của Quyết. Tại cơ quan Công an, Quyết cho biết đã nhiều lần mua ma túy của Quý về bán kiếm lời.

Lần thứ nhất vào chiều 10/1, Quyết mua của Quý 50g ma túy Ketamine, với giá 25 triệu đồng; địa điểm nhận ma túy tại khu vực vườn hoa trước sảnh tòa nhà S2.16 Vinhome Ocean Park. Sau đó, Quý thuê xe ôm mang ma túy đến giao cho Quyết, Quyết trả tiền mua ma túy cho Quý qua tài khoản ngân hàng.

Lần thứ hai, khoảng 14h ngày 13/1, Quyết mua 50g ma túy Ketamine của Quý; địa điểm giao hàng như trên. Tiếp đó, vào sáng 14/1, Quyết mua của Quý 100g ma túy Ketamine với giá 50 triệu đồng; 10g ma túy đá với giá 3 triệu đồng và 17 viên thuốc lắc với giá 200 nghìn đồng/1 viên.

Ngoài số ma túy bị thu giữ khi bắt quả tang, Quyết còn khai hiện đang cất giấu 7 túi nilon màu nâu có chữ "café" chứa nhiều loại gồm ma túy "đá", Ketamine, thuốc lắc và hồng phiến tại phòng 098A tòa S2.16 khu Vinhome Ocean Park. Từ lời khai, tiến hành khám xét nhưng lực lượng chức năng không thu giữ được gì trong nhà…

Cơ quan CSĐT cũng rà soát xung quanh toà nhà và phát hiện nhiều túi nilon màu nâu nghi chứa ma túy nên tổ chức kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ một lượng lớn ma tuý.

Qua đấu tranh, Quyết khai nhận, toàn bộ số ma túy thu giữ khi bị bắt quả tang, khám xét và kiểm tra tại hiện trường đều do Quyết mua của Quý với giá 200 nghìn đồng/1 viên thuốc lắc bán cho khách với giá 300 nghìn đồng/1 viên; ma túy đá mua với giá 300 đồng/1g, bán với giá 400 nghìn đồng; ma túy Ketamine mua với giá 500 nghìn đồng/g, bán với giá 600 nghìn đồng; hồng phiến mua 5 triệu/200 viên, bán 5,5 triệu.

Khoảng 21h ngày 19/1, Nguyễn Thị Thu Ngọc (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì) đã đến Cơ quan điều tra để đầu thú. Ngọc khai nhận đã kết hôn với Lê Xuân Quyết từ năm 2008 và có một con chung. Trong quá trình sinh sống, Ngọc biết việc Quyết có sử dụng ma túy.

Ngày 31/12/2020, Quyết và Ngọc chuyển về ở tại phòng 1803 và 098A tòa S2.16 khu đô thị Vinhome Ocean Park. Khoảng 01h30 ngày 15/1/2021, Ngọc thấy có người ấn chuông cửa; qua hệ thống hình ảnh thấy bên ngoài có nhiều người mặc thường phục và quần áo bảo vệ tòa nhà…

Do ở nhà một mình, lo sợ vì Quyết sử dụng ma túy mà bị công an bắt, Ngọc cầm túi giấy mà Quyết đưa ném qua ban công phòng 098A xuống sân tòa nhà S2.16 rồi trèo qua ban công phòng 098A tụt dần từng tầng xuống tầng 1 bắt xe về nhà mẹ đẻ ở Thanh Trì.

Sau đó, Ngọc biết Quyết đã bị công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và đang tìm Ngọc nên đã đến công an trình báo. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Xuân Quyết về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Thu Ngọc phạm tội che giấu tội phạm.

Nguyễn Xuân Quý được BV Tâm thần Trung ương I "quan tâm" bất thường

Ngày 8/11/2018, Quý nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, được điều trị tại Khoa 5. Ngày 11/9/2019, Quý chuyển từ Khoa 5 sang Khoa Phục hồi chức năng điều trị cho đến giờ.

Với thông tin trên, Quý là người đang nằm trong diện chữa bệnh bắt buộc; theo quy định đối tượng phải chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện và chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các y, bác sỹ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, Quý lại được Bệnh viện Tâm thần Trung ương I "quan tâm" một cách đặc biệt.

Căn phòng nơi Quý điều trị nằm trong dãy nhà 2 tầng vừa được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2020. Quý ở tầng hai của toà nhà, thường được dành cho những trường hợp "Vip", mà Quý là trường hợp đặc biệt nhất trong những trường hợp đó.

Theo quy định, muốn lên được tầng 2 đã khó, vào được phòng điều trị của Quý còn khó khăn hơn nhiều. Cụ thể, tại đây có 3 lớp cửa mà theo quy định chỉ có các y, bác sỹ mới được quản lý chìa khoá và mở 3 lớp cửa trên nhưng riêng Quý lại được sở hữu một bộ chìa khoá, có thể tuỳ tiện ra, vào bất kể lúc nào?

Căn phòng được dành riêng chữa bệnh của Quý rộng khoảng 60m², được đối tượng tự bỏ tiền cải tạo chia làm 3 phòng nhỏ ngăn bằng các tấm nhựa.

Phòng bệnh nơi Quý cải tạo thành "bay lắc".

Phòng ngoài có giường bệnh và vật dụng cá nhân như các buồng bệnh bình thường xung quanh, nhằm ngụy trang che mắt với người ngoài; 2 phòng nhỏ bên trong Quý thiết kế thành phòng "bay, lắc" sử dụng ma túy tại chỗ, được cách âm và đầu tư đầy đủ các dụng vụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy cũng như loa đài, âm li, đèn chiếu, đèn nháy.

Toàn bộ số ma túy thu giữ khi khám xét được cất giấu trên trần nhà của phòng bệnh (khoảng cách trống giữa trần nhà và tấm ốp trần). Số ma túy này được Quý cất giấu, ngụy trang, trà trộn trong các vỏ túi trà, cà phê...

Hàng ngày từ 21h đến 4-5h sáng, có từ 5-7 đối tượng đến phòng của Quý để sử dụng ma túy, mặc dù đây không phải là khung giờ cho phép bệnh nhân vào thăm.

Mỗi ngày, Quý có từ 4-5 lượt khách trực tiếp tới bệnh viện mua bán ma tuý. Không chỉ sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng này, Quý còn đưa gái "dịch vụ" vào phòng để bay, lắc.

Ngoài giờ, Quý "bay, lắc" ngay tại phòng dành riêng cho anh ta. Nếu vào giờ hành chính, Quý có thể ra ngoài thuê phòng để "bay, lắc"…, mặc dù đang là bệnh nhân điều trị bắt buộc, ghi nhận trên báo Công an nhân dân.

