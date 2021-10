2 người tử vong, 1 người bị thương do sét đánh tại Gia Lai

Ảnh minh họa.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết thêm, hiện còn 4 vị trí Quốc lộ và tỉnh lộ còn ách tắc do sạt lở (Quảng Bình có 1 vị trí, Quảng Nam có 2 vị trí, Thanh Hóa có 1 vị trí), giảm 8 vị trí so với báo cáo ngày 19/10.

Chính quyền địa phương phối hợp với ngành giao thông đã lập rào chắn, điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố; dự kiến sẽ thông xe trong ngày 21/10.

Ngoài ra, theo dự báo, từ đêm 21/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều tối ngày 21/10 đến ngày 22/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ đêm ngày 22/10 đến 26/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Ngoài ra, về mực nước sông Kiến Giang (Quảng Bình) tiếp tục xuống chậm, mực nước tại trạm Lệ Thủy lúc 06h00 ngày 21/10 là +1,78m (dưới BĐ2: 0,42m); sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc lúc 06h00 ngày 21/10 là +2,27m (dưới BĐ2: 0,73m); các sông khác mực nước biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và ở mức dưới BĐ1.

