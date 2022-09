2 ngày không thấy người đàn ông ra khỏi nhà, hàng xóm sốc nặng khi tò mò mở cửa

Sống một mình luôn tồn tại những tiện lợi và thoải mái nhưng cũng có không ít những vấn đề bất cập xảy đến. Nhiều khi gặp vấn đề nguy hiểm, người sống một mình có thể gặp bất chắc, khó mà gọi sự trợ giúp của người khác ngay lúc đó.

Mới đây, trang Mothership đưa tin về câu chuyện buồn đã xảy ra với một người đàn ông tại Thái Lan khiến dư luận nước này bàng hoàng, thương xót.

Cụ thể, tờ Mothership dẫn nguồn tin từ hãng tin Matichon Online của Thái Lan cho biết, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã nhận được một cuộc gọi nhờ trợ giúp vào lúc 12h30 phút trưa ngày thứ Bảy, 3/9 vừa qua. Theo đó, cuộc gọi của người dân trình báo về sự việc liên quan đến người đàn ông 50 tuổi đã qua đời một mình trong nhà trọ thuê nằm ở quận Khlong Toei ở Bangkok, Thái Lan.

Hàng xóm trình bày với cảnh sát Thái Lan rằng, do cảm thấy lo lắng cho người đàn ông làm nghề lái taxi không ra khỏi nhà trong 2 ngày nên hàng xóm bên cạnh đã quyết định gọi cảnh sát. Họ cho biết, người đàn ông 50 tuổi sống 1 mình và có tiền sử bị cap huyết áp.

Vào thời điểm đó, nhiều hàng xóm cũng phát hiện ra mùi hôi thối phát ra từ căn nhà của người đàn ông, nên đã đến gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Khi lực lượng cảnh sát và tình nguyện viên đến hiện trương, họ đã tìm thấy người đàn ông tử vong trong phòng tắm được dựng sơ sài với vài tấm tôn han gỉ ở phía sau căn nhà trọ. Người đàn ông không mặc quần áo, nằm sấp gần chỗ bồn cầu. Cảnh sát đoán rằng rất có thể anh đã bị ngã trong lúc tắm rồi bất tỉnh. Do sống một mình nên không có ai kịp phát hiện và giúp đỡ người đàn ông nên mới dẫn đến kết cục thương tâm.

Tuy nhiên, sự việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đó khi lực lượng chức năng phát hiện ra 2 con thằn lằn dài hơn 1m cũng nằm cạnh và ăn xác thối đã bốc mùi của nạn nhân. Amarin TV cho hay, có lẽ chúng đã bò vào từ một lỗ hổng của tấm tôn vào nhà tắm.

Các nhân viên cảnh sát đã phải đuổi 2 con thằn lằn trước khi đưa thi thể người đàn ông ra khỏi nhà vệ sinh. Các tình nguyện viên đã đưa xác của nạn nhân tới Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial để giải phẫu. Họ cho rằng người đàn ông đã qua đời ít nhất là 2 ngày trước khi được phát hiện.

Cảnh sát tin rằng người đàn ông bị tăng huyết áp đột ngột và bất tỉnh. Hiện, các nhà chức trách đang liên hệ với người thân của người đàn ông để đưa anh về lo hậu sự.

