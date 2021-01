12 con chó hoang tấn công, cắn chết người đàn ông say rượu

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một con đường vắng tại trung tâm thị trấn Sovetsky, miền Trung nước Nga.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang bị 12 con chó hoang lao vào tấn công dữ dội. Do say rượu nên người đàn ông không đủ tỉnh táo để có thể chống lại đàn chó.

Ngay sau đó, đàn chó hung dữ kéo nạn nhân xuống đất rồi cắn vào tay và chân của nạn nhân. Mặc dù vùng dậy và bỏ chạy được 2 lần nhưng người đàn ông vẫn không thể thoát khỏi đàn chó hoang. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Đến ngay hôm sau, thi thể của người đàn ông mới được phát hiện. Được biết, nạn nhân và nhân viên bảo vệ trong khu vực và ông thường xuyên cho đàn chó này ăn. Có vẻ như đàn chó đã "phản bội" người đàn ông khi lần này anh ta không mang theo thức ăn khi đi qua đây.

Các nhà chức trách ở Nga vẫn chưa xác nhận liệu những con vật này có bị bắt giữ hay không.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn