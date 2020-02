11 người liên quan vụ án Tuấn ‘khỉ’ bị khởi tố hành vi gì?

Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 14-2, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Onine, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 11 người liên quan vụ án Tuấn "khỉ" để điều tra những hành vi: chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Theo Công an TP.HCM, vụ án Tuấn "khỉ" đang được cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra theo trình tự thủ tục. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan đến vụ án của Tuấn "khỉ", để xử lý theo quy định pháp luật.

"Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 11 người liên quan đến vụ án Tuấn "khỉ" và đang tiếp tục xử lý, triệu tập nhiều người khác, nên chưa công bố thông tin cụ thể", một nguồn tin cho biết.

Theo diễn biến vụ án, ngày 30-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn về tội "giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình điều tra được biết Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Số tiền này Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm, 33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ ở huyện Củ Chi) cất giữ và Tâm đã bỏ trốn.

Ngày 1-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm về tội "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến ngày 3-2, Tâm đã ra đầu thú.

Ngoài ra, quá trình điều tra phát hiện Lê Quốc Minh (còn gọi Si Đa, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, em họ Tuấn "khỉ") có mặt cùng thời điểm Tuấn mang súng AK đến sòng bạc gây án. Sau đó Minh đã đến cơ quan công an trình diện để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin, bước đầu xác định Phạm Thanh Tâm, Lê Quốc Minh cùng 9 nghi phạm khác đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh tạm giam để điều tra những hành vi: chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ