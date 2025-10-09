Zalo cập nhật tính năng "cấp cứu" trong tình huống nguy cấp: Người dân ở 17 tỉnh thành sau đây cần biết

Zalo SOS là một tính năng khẩn cấp được nhà phát triển ứng dụng Zalo tích hợp nhằm tạo ra một kênh liên lạc nhanh chóng và rộng rãi trong các tình huống hiểm nguy. Tính năng này không chỉ đơn thuần là gửi một tin nhắn, mà còn là một cơ chế huy động sức mạnh cộng đồng.

Từ ngày 28/9, Zalo đã nhanh chóng kích hoạt tính năng SOS để hỗ trợ người dân cập nhật tình hình và liên lạc cứu trợ khẩn cấp tại 17 tỉnh thành, gồm các khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ bão: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Khi người dùng kích hoạt Zalo SOS, hệ thống sẽ thực hiện một loạt hành động tự động.

Định vị và Phát tín hiệu: Tin nhắn cầu cứu sẽ được gửi đi kèm với dữ liệu định vị GPS chính xác của người gặp nạn. Điều này loại bỏ được khâu mô tả địa điểm phức tạp, đặc biệt quan trọng khi người dân đang ở trong tình trạng hoảng loạn hoặc bị mất phương hướng do lũ cuốn, sạt lở.

Kích hoạt mạng lưới lân cận: Tín hiệu SOS sẽ được ưu tiên hiển thị nổi bật trên ứng dụng Zalo của những người dùng đang ở trong phạm vi bán kính gần (thường là khoảng 10km). Điều này giúp kết nối nạn nhân với những người hàng xóm, đội tình nguyện viên địa phương, hay lực lượng cứu hộ gần nhất và có khả năng tiếp cận nhanh nhất.

Cách gửi tín hiệu SOS trên Zalo

Bước 1: Truy cập Mini App “Phòng chống thiên tai Việt Nam”

Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại.

Trên thanh menu phía dưới màn hình, chọn mục Khám phá (thường là biểu tượng hình la bàn hoặc bốn ô vuông).

Trong mục Khám phá, chọn Mini App (hoặc tìm kiếm trực tiếp). Kéo xuống tìm và mở Mini App có tên Phòng chống thiên tai Việt Nam.

Bước 2: Lựa chọn hình thức cứu trợ

Khi giao diện của Mini App mở ra, bạn sẽ thấy các lựa chọn: Kết nối cứu trợ, Phản ánh thiên tai, và Liên hệ khẩn cấp.

Chọn "Kết nối cứu trợ": Khi bị mắc kẹt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức và cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm (thực phẩm, nước uống) hoặc y tế, phương tiện di chuyển.

Chọn "Liên hệ khẩn cấp": Khi đang ở trong tình huống cực kỳ cấp bách, cần gọi ngay đến các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Bước 3: Điền thông tin và nhu cầu cứu trợ

Nếu chọn Kết nối cứu trợ, bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin:

Thông tin cá nhân: Họ tên và số điện thoại liên lạc.

Vị trí hiện tại: Cần bật dịch vụ định vị (GPS) trên điện thoại để hệ thống tự động xác định và gửi kèm tọa độ chính xác.

Nhu cầu hỗ trợ: Lựa chọn cụ thể nhu cầu (ví dụ: Y tế, Thực phẩm, Nước uống, Phương tiện...) và mô tả chi tiết tình trạng của mình.

Cuối cùng, nhấn gửi để hệ thống tiếp nhận thông tin và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Trường hợp cần gọi trực tiếp đường dây nóng

Nếu bạn chọn "Liên hệ khẩn cấp", Mini App sẽ cung cấp danh sách các số điện thoại cứu hộ, cứu thương, hoặc cứu nạn thuộc các đơn vị địa phương và tỉnh lân cận.

Người dùng có thể gõ tìm tên thành phố tại mục "Search" để tìm nhanh thông tin liên hệ khẩn cấp của khu vực mình.

Ngoài ra, bạn cũng được khuyến nghị gọi đến 112 – đây là tổng đài quốc gia tiếp nhận thông tin về mọi sự cố, thiên tai, cấp cứu trên toàn quốc, hoạt động 24/7.

Lưu ý

Mặc dù là công cụ đắc lực, Zalo SOS cần được sử dụng một cách có trách nhiệm để đảm bảo nguồn lực cứu hộ được phân bổ đúng mục đích. Người dùng cần lưu ý:

Chỉ sử dụng khi thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng: Bao gồm các trường hợp bị mắc kẹt do thiên tai (lũ lụt, sạt lở), tai nạn giao thông nghiêm trọng, hoặc chứng kiến một vụ việc khẩn cấp cần sự can thiệp của cộng đồng.

Tránh sử dụng tùy tiện: Việc gửi tín hiệu SOS giả mạo sẽ gây nhiễu loạn thông tin và làm lãng phí thời gian quý báu của các đội cứu hộ, những người đang làm việc dưới áp lực lớn.

