Yêu cầu công an điều tra vụ việc nam sinh bị đánh dã man

Ngày 16-11, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản yêu cầu công an thành phố và phòng GD-ĐT xử lý vụ việc học sinh bị đánh tại hẻm 2, đường Nguyễn Cư Trinh (phường Tự An).

Nhóm học sinh đánh bạn dã man. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của Công an TP Buôn Ma Thuột, UBND thành phố giao công an thành phố chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ việc đánh nhau và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Giao Phòng GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc nêu trên, đề xuất UBND thành phố xử lý theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 3-11 (sau giờ tan học 15 phút), em T.V.Q.Đ. (học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột) bị nhiều em học sinh học lớp 9 Trường THCS Lạc Long Quân, TP Buôn Ma Thuột đánh dã man.

Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, em Đ. bị nhóm học sinh mặc đồng phục trắng và xanh lao vào tấn công. Lúc này, có ít nhất 4 nam sinh ép nam sinh này vào tường và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm, tay đánh tới tấp.

Bị tấn công, nam sinh này ngã xuống đường. Tuy nhiên, nhóm nam sinh vẫn lao vào dùng chân đá liên tiếp vào mặt, đạp vào đầu. Trước sự tấn công này, nam sinh chỉ biết dùng tay ôm đầu chịu trận.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, vụ việc khiến em Đ. bị xây xát ngoài da và gãy ngón tay út. Các học sinh và cha mẹ có liên quan đã được Công an phường Tự An mời lên làm việc. 2 trường đã cử thầy cô giáo đến thăm hỏi em Đ., phối hợp làm việc với Công an phường Tự An để phục vụ công tác điều tra và xử lí.

Xác định nghi can chém trọng thương 1 nam sinh Liên quan đến vụ việc 1 nam sinh bị bạn học chém 3 nhát trọng thương, 1 lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết cơ quan công an đã xác định được đối tượng và đang xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên T.N.H. (16 tuổi, ngụ đường Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột) và L.H.T. (15 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, TP Buôn Ma Thuột) hẹn đánh nhau. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15-11, các bên hẹn nhau ở cánh đồng, cuối đường Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột. Mọi người đưa nam sinh đi cấp cứu Tại đây, em H. bị 2 đối tượng 16 và 18 tuổi đi xe máy tới cầm dao rựa lao vào đánh và chém H. Hậu quả, H. bị chém 3 nhát vào gáy, lưng và cùi chỏ tay trái. Ngay sau đó, mọi người đã đưa nam sinh này tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, 2 bên đều là học sinh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động