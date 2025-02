Xuyên Tết điều tra vụ 6 con trâu bị giết để trộm thịt, giữ khẩn cấp 6 người

Công an đọc lệnh giữ người với nhóm trộm trâu - Ảnh: DIỆU THÚY

Chiều 2-2, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 6 người liên quan vụ 6 con trâu bị giết trộm xẻ thịt đem bán

6 người này gồm Trần Văn Huy, Trần Thiện, Nguyễn Văn Hòa (cùng 35 tuổi), Phạm Văn Thắng (28 tuổi), Lê Văn Phúc, Nguyễn Khắc Tiệp (cùng 36 tuổi, trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng).

Theo điều tra ban đầu, ngày 26-1, nhóm 6 người này đến khu vực rừng khe Dốc Dài thuộc xã Hải Sơn, giết 6 con trâu để trộm thịt mang đi bán.

Nhóm này khai nhận dùng súng đạn hoa cải bắt chết 6 con trâu của 3 hộ dân của xã Hải Chánh, sau đó lấy thịt mang đi tiêu thụ. Đây là vụ án giết trộm gia súc lấy thịt lớn nhất trong 5 năm trở lại, gây thiệt hại tài sản lớn và hoang mang, bức xúc cho bà con nhân dân, đặc biệt là những ngày cận kề Tết Nguyên đán.

Đến ngày 29-1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), ông Nguyễn Văn Viết (trú thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh) trình báo 6 con trâu của ông và 2 gia đình khác bị giết để lấy trộm thịt.

6 con trâu của ông Viết, ông Nguyễn Văn Long (anh ruột ông Viết) và ông Nguyễn Văn Hòa (anh em con chú bác) trị giá khoảng 120 - 150 triệu đồng.

Kẻ gian đã cắt đi 4 cái đùi, phần lưng của mỗi con trâu. Do bị mất trâu vào ngày sát Tết, những gia đình này không thiết tha ăn Tết.

6 con trâu bị nhóm trên giết, xẻ thịt bán trong những ngày Tết Ất Tỵ - Ảnh: DIỆU THÚY

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ