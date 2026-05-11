Xúc động chuyện chị em vùng quê góp gạo, góp củi lo hậu sự cho người nghèo

Chị em phụ nữ xã Thành Bình Thọ, Nghệ An mang củi, gạo tới giúp gia đình có người qua đời - Ảnh: TÂM PHẠM

Tại xã Thành Bình Thọ, Nghệ An, hoạt động chị em phụ nữ góp gạo, góp củi, hỗ trợ các gia đình có người qua đời đã trở thành nét đẹp nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Phần gạo, bó củi nghĩa tình

Những ngày gần đây, câu chuyện về bà con lối xóm giúp gia đình ông Lương Văn Thanh - 47 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Thành, xã Thành Bình Thọ - khiến nhiều người xúc động.

Ông Thanh mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại thêm chật vật khi ông qua đời.

Trong lúc gia đình tang gia bối rối, chị em hội viên phụ nữ trong thôn đã cùng nhau chung tay hỗ trợ gia đình bằng những phần gạo, bó củi và tiền mặt để lo hậu sự.

Không ai bảo ai, người góp vài ký gạo, người mang ít củi khô, người hỗ trợ chút tiền tùy theo khả năng.

Những đóng góp ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn đối với gia đình đang gặp biến cố.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Lữ Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Bình Thọ, Nghệ An - cho biết hoạt động hỗ trợ hội viên khi có việc hiếu đã được chị em duy trì từ nhiều năm nay như một cách giúp nhau vượt qua khó khăn.

Hoạt động góp gạo, góp củi hoàn toàn tự nguyện, nhận được sự chia sẻ của chị em - Ảnh: TÂM PHẠM

Danh sách góp tiền được ghi vào sổ cẩn thận - Ảnh: TÂM PHẠM

"Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chị em trong thôn luôn quan tâm, sẻ chia với nhau, đặc biệt khi gia đình hội viên có người qua đời. Mỗi người góp một ít gạo, ít củi hay chút tiền để giúp gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng trong lúc đau buồn", bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, ở vùng quê còn nhiều khó khăn, việc lo tang lễ cho người thân đôi khi là áp lực rất lớn đối với nhiều gia đình nghèo.

Vì vậy, những hỗ trợ thiết thực từ hội viên phụ nữ không chỉ giúp giảm bớt chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần để các gia đình cảm nhận được sự sẻ chia của xóm làng.

"Hoạt động này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Tùy hoàn cảnh mỗi người mà đóng góp nhiều hay ít, không đặt nặng giá trị vật chất. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các hội viên và người dân trong thôn", bà Tuyết đánh giá.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết

Đến nay, toàn xã Thành Bình Thọ có 6 chi hội các thôn duy trì hoạt động ý nghĩa này.

"Những bát gạo hay bó củi được mang đến trong lúc khó khăn đôi khi còn quý hơn những món quà lớn, bởi nó chứa đựng tình cảm và sự quan tâm thật lòng của bà con lối xóm", chị Vi Thị Hiệu - người dân thôn Vĩnh Thành - chia sẻ.

Hội Phụ nữ xã Thành Bình Thọ, Nghệ An trao mô hình sinh kế gà cho hội viên khó khăn - Ảnh: TÂM PHẠM

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khi có tang gia, chị em phụ nữ xã Thành Bình Thọ còn thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày như hỗ trợ ngày công lao động cấy lúa giúp, thăm hỏi người ốm đau, trao mô hình sinh kế giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Bình Thọ, việc duy trì các hoạt động tương trợ đã góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo sự gắn bó giữa các hội viên.

Qua đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt như nghĩa tình xóm làng, "lá lành đùm lá rách" tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Hình ảnh chị em xã Thành Bình Thọ góp gạo, góp củi lo hậu sự nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

"Trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị cộng đồng có lúc bị mai một bởi nhịp sống hối hả, những hành động sẻ chia bình dị ở thôn Vĩnh Thành càng trở nên đáng trân trọng", bạn Phương Thảo bình luận.

Bạn Trần Dũng cho rằng đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là cách để người dân cùng nhau giữ gìn tình làng nghĩa xóm, để mỗi người khi gặp hoạn nạn đều cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng.

Những bao gạo nhỏ, những bó củi được góp lại từ tấm lòng của chị em phụ nữ nơi đây góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và đầy yêu thương.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ