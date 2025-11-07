Xuất hiện thêm clip 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Ngày 7-11, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của một trường THCS trên địa bàn TP HCM.

Theo clip này, hai nữ sinh này liên tục tát vào mặt đối phương, cả hai túm tóc, giằng co, sự việc diễn ra trong khoảng 3 phút. Thời điểm học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh có nhiều bạn học khác, tuy nhiên không có ai can ngăn.

Hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh Trường THCS Phú An, TP HCM

Cả 2 học sinh nữ đánh nhau đều mặc đồng phục thể dục, trên áo có ghi chữ Trường Trung học Cơ sở Phú An.

Theo tìm hiểu, trường học này thuộc phường Phú An, TPHCM (trước đây thuộc phường Phú An, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết sự việc trên đã xảy ra cách đây 1 tháng và nhà trường đã xử lý vào ngày 11-10-2025.

Trước đó, cũng tại nhà vệ sinh của Trường Trung học Cơ sở An Điền, phường Long Nguyên (trước đây là phường An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cũng xảy ra vụ đánh hội đồng nữ sinh.

Nạn nhân là nữ sinh lớp 8. Trường học và cơ quan chức năng xác định có 6 học sinh tham gia đánh hội đồng bạn học. Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý để răn đe, giáo dục các học sinh liên quan.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động