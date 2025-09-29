Xuất hiện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỉ, bà Nguyễn Thị Loan trở lại

Nhiều công ty lao vào cuộc đua làm tài sản mã hóa - Ảnh minh họa AI

Sự trở lại của bà Nguyễn Thị Loan cùng cái bắt tay với Bảo Tín Mạnh Hải

Theo thông tin từ Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội, Công ty cổ phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange được thành lập với số vốn điều lệ khá lớn, 10.000 tỉ đồng.

Mức vốn điều lệ như trên lớn hơn nhiều cái tên cùng lĩnh vực này được thành lập như: Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) với 25 tỉ đồng, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) (1.000 tỉ đồng)…

Đáng chú ý người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970). Bà Loan giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.

Bà Loan từng được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex, và cũng là người từng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù trong vụ "vây thầu, dìm giá đất" tại Đông Anh (Hà Nội).

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Vimexchange, Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cũng góp 5.000 tỉ đồng, tương ứng sở hữu 50%.

Chứng khoán Hòa Bình - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vimedimex - cũng góp 200 tỉ đồng, chiếm 2% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông sáng lập còn có tên Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải với số vốn góp 1.000 tỉ đồng, tương đương sở hữu 10% vốn Vimexchange.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu kinh doanh vàng miếng hợp pháp có quy mô lớn tại miền Bắc, đã và đang có 11 cửa hàng.

Danh sách cổ đông sáng lập của Vimexchange còn có nhiều tổ chức khác như Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hòa Bình, Công ty cổ phần Biển Tiên Sa, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Quốc tế.

Dồn dập lập công ty tài sản mã hóa

Công ty Chứng khoán HDB (HDS) - công ty liên kết của HDBank - cũng vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:5, giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công, HDS sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỉ đồng lên hơn 5.114 tỉ đồng, thu về khoảng 7.300 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 1.470 tỉ đồng sẽ được góp vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD, dự kiến nâng vốn lên 10.000 tỉ đồng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Trước HDS, nhiều doanh nghiệp khác đã nhập cuộc. Ngày 19-9, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với vốn 25 tỉ đồng, có sự tham gia của Chứng khoán VPBank (11% vốn).

Cuối tháng 8, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn 1.000 tỉ đồng, trong đó Chứng khoán VIX nắm 15%.

Trước đó Techcombank cũng lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), vốn hiện 101 tỉ đồng, với cổ đông sáng lập gồm TCBS (9,9%) và Quỹ Kỹ thương (1,1%).

Ngoài ra Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital) đã chuẩn bị tham gia từ nhiều năm trước. Một số doanh nghiệp còn bắt tay đối tác ngoại, như IDGX (IDG Capital Vietnam) ký biên bản ghi nhớ với BDACS - công ty lưu ký tài sản số tại Hàn Quốc - để hợp tác trong mảng giao dịch và lưu ký tài sản kỹ thuật số.

