Khởi tố 3 nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Ximăng Việt Nam

Ngày 24/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Ximăng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Tạ Quang Bửu, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Trần Bình Trọng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước./.

Tác giả: Xuân Tùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn