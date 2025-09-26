Bắt chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần

Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào; và Lê Minh Thái (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng. Các đơn vị này có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động