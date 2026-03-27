Xuân Mạnh bị bật móng chân

Cận cảnh móng chân của Xuân Mạnh bị bật.

Trong buổi tập sáng 27/3 của tuyển Việt Nam, Xuân Mạnh cùng nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp Bangladesh được HLV Kim Sang-sik bố trí tập riêng. Đây là nhóm chỉ thực hiện các bài vận động nhẹ như đi bộ, giãn cơ nhằm phục hồi thể trạng sau thi đấu.

Tuy nhiên, Theo ghi nhận của Tri Thức – Znews, Xuân Mạnh bị bật móng ở ngón chân cái bên trái. Nhiều khả năng, chấn thương này đến từ trận đấu với Bangladesh tối 26/3. Trong lúc đang di chuyển, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC bất ngờ chạy vào khu vực đường biên để cởi giày, kiểm tra ngón chân bị thương. Tuy nhiên, anh nhanh chóng quay lại và tiếp tục buổi tập cùng các đồng đội.

Trước đó, Xuân Mạnh là một trong những điểm nhấn ở trận giao hữu với Bangladesh. Anh là người ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam. Pha lập công của Xuân Mạnh đến từ một tình huống đánh đầu, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh.

Dù có dấu hiệu không thoải mái ở chân, tình trạng của Xuân Mạnh được đánh giá không quá nghiêm trọng. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn yêu cầu theo dõi kỹ để tránh rủi ro trước trận đấu quan trọng. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên sân Thiên Trường vào tối 31/3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt, nên thể trạng của các trụ cột như Xuân Mạnh được đặc biệt lưu tâm.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn