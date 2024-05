Xử phạt người phụ nữ “có chồng họp Tỉnh ủy” đỗ ô tô nơi đặt bảng cấm

Ngày 11-5, nguồn tin của phóng viên cho biết Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tham mưu về việc xử phạt bà N.T.N (trú TP Phan Thiết) về lỗi đỗ ô tô sai quy định.

Trước đó, vào chiều 10-5, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Phan Thiết trên đường tuần tra đã phát hiện một ô tô đỗ trên đường Tuyên Quang, phường Phú Thuỷ - nơi có bảng cấm.

Người phụ nữ tranh cãi với cảnh sát về việc lập biên bản. Ảnh cắt từ clip

Khi các chiến sĩ cảnh sát đang lập biên bản vi phạm, một phụ nữ đi đến nhận là chủ xe này và càu nhàu với lực lượng chức năng.

Người phụ nữ cho rằng biển báo cấm đỗ xe bị khuất tầm nhìn nên bà không thấy, đồng thời xin bỏ qua lỗi vi phạm vì đỗ xe nơi này lần đầu.

Khi cảnh sát giải thích, tiến hành lập biên bản, người phụ nữ này 2 lần nói "có chồng họp bên Tỉnh ủy", rồi bảo cơ quan chức năng cứ cẩu xe về, để chồng bà "xử lý sau".

Video Người phụ nữ tranh cãi với cảnh sát về việc lập biên bản

Trong đoạn clip, người phụ nữ còn đề nghị lực lượng cảnh sát phải canh nhiều ngày trên tuyến đường này để xử phạt những trường hợp đậu xe tương tự bà.

Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự vẫn lập biên bản vi phạm hành chính và cuối cùng, người phụ nữ này đã ký vào biên bản.

Những hình ảnh nêu trên đã được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Clip này đã thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều lượt bình luận. chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ trong clip là bà N.T.N, giám đốc một công ty du lịch tại Bình Thuận.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động