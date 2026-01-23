Xử phạt nặng thanh niên đánh võng trên đường

Theo đó, ngày 19/1/2026, đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa (02373.725.725) tiếp nhận phản ánh của người dân, kèm theo hình ảnh, video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô hai bánh biển kiểm soát 36B8-932.62 di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường mới đi Sân bay Sao Vàng, đoạn giao với đường Vạn Lại – Yên Trường, thuộc phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ đối tượng và hành vi vi phạm. Thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI trên các tuyến giao thông, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định người điều khiển phương tiện là Đ.M.K, sinh năm 2009, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 21h20 ngày 18/1/2026, Đ.M.K đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B8-932.62 chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, Đ.M.K chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị xử phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; trường hợp gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

Hành vi điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phản ánh thực trạng đáng lo ngại về một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh và toàn xã hội trong việc quan tâm, định hướng và đồng hành cùng thanh thiếu niên, giúp các em phát triển đúng hướng, tránh những sai lầm có thể để lại hậu quả lâu dài.

