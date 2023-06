Xử phạt 300 triệu đồng Công ty Tân Thành Yên khai thác vượt ranh giới

Ngày 12/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP dịch vụ và thương mại Tân Thành Yên (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi vi phạm hành chính “Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt qua ngoài ranh giới cấp phép từ 1 -1,5ha”.

Theo đó, Công ty Tân Thành Yên bị xử phạt 300 triệu đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt qua ranh giới được phép khai thác từ 1-1,5ha.

Biện pháp khắc phục, buộc cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác trái phép về hiện trạng ban đầu.

Đồng thời, buộc nộp lại số tiền thu lời bất hợp pháp là 188.931.250 đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty Tân Thành Yên phải nộp là 488.931.250 đồng.

Mỏ đất do Công ty Tân Thành Yên khai thác

Như Đời sống và Pháp luật đã đưa tin trước đó, ngày 11/10, trao đổi với PV, ông Cao Thanh Long, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vừa qua đoàn kiểm tra UBND huyện đã phát hiện Công ty CP dịch vụ và thương mại Tân Thành Yên có hành vi khai thác khoáng sản (đất) vượt ra ngoài ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/11/2021 cho Công ty Tân Thành Yên diện tích khai thác 4,7ha; Trữ lượng khai thác 804.788m3; Thời gian khai thác là 8,3 năm.

