Xử lý vướng mắc nhanh, kịp thời, không để kéo dài các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Trần Văn Sơn – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Nam phía đông giai đoạn 1 (2017-2020) có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư hợp tác công - tư (PPP) và 8 dự án đầu tư công). Hiện dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2 km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (98,3 km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Riêng đoạn từ Ninh Bình đến Nghệ An có tổng chiều dài là 480,5 km qua địa bàn các tỉnh Nam Định (5,2 km), Ninh Bình (24,5 km), Thanh Hóa (98,8 km), Nghệ An (87,9 km), Hà Tĩnh (107,14 km), Quảng Bình (124,41 km), Quảng Trị (32,53 km); được chia thành 10 dự án thành phần thuộc 02 giai đoạn. Giai đoạn 2017 - 2020 có tổng chiều dài là 221,2 km gồm 05 dự án thành phần (01 dự án đầu tư PPP và 04 dự án đầu tư công); giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài là 259,3 km gồm 05 dự án thành phần đầu tư công qua địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Quy mô đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh 06 làn xe cao tốc, phân kỳ đầu tư 04 làn xe với bề rộng nền đường 17m.

Trong số 05 dự án thành phần (DATP) giai đoạn 1, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (dài 15,2 km) đã được đưa vào vận hành khai thác đầu năm 2022; 04 DATP còn lại đang triển khai thi công, trong đó: DATP đoạn Mai Sơn - QL45 (dài 63,37 km) dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2023; DATP đoạn QL45 - Nghi Sơn (dài 43,28 km) và DATP đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 50 km) hoàn thành vào Quý III/2023; DATP đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (dài 49,3 km) hoàn thành vào Quý II/2024.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng báo cáo

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra công trường thi công hầm Thần Vũ, cầu Thần Vũ tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc

Nhà đầu tư – Công ty TNHH Hòa Hiệp cho biết sẽ cố gắng để hoàn thành dự án đúng tiến độ; đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư bằng hình thức PPP hưởng chính sách bù giá do trượt giá bằng việc kéo dài thời gian thu phí

Tại buổi làm việc, các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công dự án báo cáo một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép, khai thác mỏ vật liệu đất, cát, đá thực hiện dự án; di dời các công trình kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Thắng báo cáo tình hình xây dựng khu tái định cư, GPMB dự án đoạn qua địa bàn Quảng Trị

Theo phản ánh của một số nhà đầu tư, hầu hết các mỏ cát sử dụng cho Dự án đều đã được các địa phương cấp phép và đang khai thác với công suất hạn chế, chưa đáp ứng tiến độ triển khai thi công (25 mỏ/41 mỏ). Do đó, đề nghị Chính phủ cho phép khu vực dự án từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị được áp dụng cơ chế đặc thù để nâng công suất khai thác lớn hơn hoặc bằng khu vực đồng bằng Sông Cửu Long mới đáp ứng tiến độ dự án.

Báo cáo về công tác đền bù, GPMB, xây dựng Khu tái định cư, giải ngân vốn, lãnh đạo các địa phương cũng nêu lên một số khó khăn liên quan đến việc di dời một số công trình còn vướng mắc có liên quan đến thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương. Về thủ tục khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mặc dù đã có Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Bộ TN&MT cũng đã hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên, các địa phương còn lúng túng trong việc triển khai do chưa rõ thủ tục thu hồi đất đối với các mỏ hay nhà thầu sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chưa rõ các mỏ đất khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường có thuộc hạng mục của dự án hay không.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân trao đổi về đề xuất nâng cao công suất khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường giống với các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long; đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ đối với việc cấp các mỏ vật liệu thông thường

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết sẽ chấn chỉnh việc cấp mỏ, nếu các chủ mỏ có hành vi lợi dụng nhu cầu thực hiện dự án để trục lợi sẽ xử lý nghiêm

Thủ tướng biểu dương Nghệ An làm tốt công tác GPMB

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phấn khởi khi thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam.

“Hai vấn đề quan trọng nhất là vốn và ý thức người dân đã cơ bản được giải quyết. Việc còn lại là tổ chức như thế nào để thực hiện mục tiêu này nhanh nhất, quyết tâm cao nhất, trách nhiệm nhất. Tinh thần này đã chuyển hóa thành nhận thức và hành động trong toàn quốc với khí thế tích cực, háo hức, được sự đồng thuận cao của người dân. Tin chắc với những gì đã làm được, đong đếm được, kiểm đếm được chúng ta có quyền hi vọng”- Thủ tướng Chính phủ cho biết.

Thủ tướng hoan nghênh và cảm ơn các địa phương, Bộ, ngành, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đặc biệt ghi nhận sự phấn khởi, khí thế, hi vọng của người dân, chuyển biến rõ trong nhận thức. Không phụ lòng người dân, chúng ta cần hành động đáp lại ý thức, việc làm và niềm tin của người dân. Đặc biệt cần nhanh, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nhấn mạnh GPMB mang yếu tố quyết định đến tiến độ dự án, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần nhanh chóng giải quyết các vướng mắc. Đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Bộ Tư pháp, Bộ GTVT tham mưu các vấn đề liên quan để tháo gỡ... Thủ tướng biểu dương các tỉnh làm tốt công tác đền bù GPMB như Nghệ An, Thanh Hóa. Người dân phấn khởi, không mất trật tự an ninh, đảm bảo an toàn, không kiện cáo.

Xử lý nghiêm hành vi câu kết để găm hàng, nâng giá nguyên vật liệu

Về mỏ vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị rà soát lại cái gì chưa đúng, chưa trúng cần sửa ngay. Cần đánh giá lại, rà soát lại, đơn vị nào làm tốt thì khen, đơn vị nào chưa tốt cần xử lý nghiêm. Các địa phương rà soát lại cùng các Sở, ngành thực hiện tốt vấn đề này để không vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu, giảm giá thành... Rà soát lại việc cấp phép các mỏ, chấn chỉnh việc cấp phép không phù hợp. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an điều tra những tổ chức, đơn vị có hành vi câu kết để găm hàng, nâng giá nguyên vật liệu xử lý nghiêm. Đồng thời yêu cầu vướng chỗ nào, thuộc lĩnh vực Bộ nào thì Bộ đó đứng ra chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khác giải quyết. Làm việc nào dứt điểm việc đó.

Cùng với đó, đề nghị Bộ Công an cần vào cuộc để không còn tình trạng chia nhỏ gói thầu. Giai đoạn 2 cần nâng cấp lên số km/1 gói thầu để tránh tiêu cực.

Chấm dứt tình trạng tư vấn “Ăn xổi ở thì”

Liên quan đến tư vấn, cần chấm dứt ngay tình trạng “Ăn xổi ở thì”. Đơn vị tư vấn cần thực hiện nghiêm công tác này. Ban quản lý dự án, Bộ GTVT tạo điều kiện, hết sức khách quan, công khai, minh bạch, tránh tình trạng tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà công nhân đang làm việc tại công trường

Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ công trình, không để đội giá bất hợp lý. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường; giữ được tối đa cảnh quan với tinh thần “qua sông thì bắc cầu, qua ruộng thì đổ đất, đổ cát” tránh các khu dân cư, khu quân sự quan trọng. Chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, đảm bảo đời sống cho công nhân, hài hòa lợi ích không để người lao động thiệt thòi. Chống việc bán thầu, thông thầu, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, chống tiêu cực. Tái định cư cho nhân dân cần kịp thời, nhanh chóng, quan tâm công ăn việc làm, phấn đấu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Tính toán các vấn đề có thể khai thác ngay; các nút giao, quy hoạch dứt khoát, các nhà tư vấn cần thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn, làm đến đâu dứt điểm đến đấy. Liên quan đến công tác phối hợp phải đảm bảo nhanh, gọn, kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt giai đoạn 2 của dự án, đó là: Cần bám sát thực tiễn, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh, không chia nhỏ gói thầu. Sửa lại các tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến vấn đề đấu thầu. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát. Những vấn đề vướng mắc ở giai đoạn 1, cần chấn chỉnh, chủ động điều chỉnh lại cho phù hợp. Xử lý vướng mắc nhanh, kịp thời, không để kéo dài. Đẩy mạnh hợp tác công tư, lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh nghiệp.

