Xông vào quán lẩu dê quậy phá rồi đâm chết nhân viên

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa tổ chức điều tra và truy xét nhóm đối tượng gây án tại quán lẩu dê 63 (KP4, thị trấn Đức Hòa) khiến một nhân viên quán tử vong. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Trường (SN 2003, quê Hà Tĩnh).

Hình ảnh nhóm đối tượng đâm chết nhân viên trong quán được camera ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, đêm xảy ra vụ án mạng, quán chỉ có một vài khách ngồi ở bàn phía bên ngoài cửa quán, anh Trường cùng một số nhân viên khác ở khu vực bếp.

Lúc này có 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy dừng xe trước quán và bước vào bên trong. Tưởng là khách nên một số nhân viên đứng dậy định phục vụ thì 1 trong 3 đối tượng tiến lại dùng tay tát vào đầu một nhân viên.

Nhóm nhân viên này bỏ chạy vào trong, khách đang ăn uống tại quán thấy nhóm này hung hăng nên rời khỏi quán. Các đối tượng xông thẳng vào trong quán xô ngã nhiều bán ghế và tiến về phía bếp.

Khi nhân viên trong bếp ra hỏi chuyện thì nhóm này cầm hung khí tấn công, Do không chạy kịp nên anh Trường bị 1 đối tượng sử dụng hung khí đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án cả nhóm đối tượng trên bỏ đi.

Anh Trường được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Công an tỉnh Long An đã xác định danh tính của các đối tượng gây án và tiến hành truy bắt.

