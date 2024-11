Xôn xao vụ phó chủ tịch huyện cho con 600 công đất ngay ngày cưới

Ông Bùi Văn Mến - phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành - và vợ tại buổi đám cưới vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU cắt từ clip

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ngắn về việc cho của hồi môn trong một đám cưới tại miền Tây.

Theo nội dung được ghi lại trong đoạn clip, người phụ nữ là mẹ cô dâu (vợ phó chủ tịch huyện) đã dành tặng đôi vợ chồng trẻ hàng trăm công đất cùng trang sức trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.

"Trước mắt, ba mẹ trao cho con hai chiếc nhẫn. Khi đám cưới xong, ba mẹ sẽ cho thêm 600 công đất (60ha), nếu bây giờ bán có trị giá 90 tỉ đồng. Hai con cứ yên chí, trên bước đường tương lai chắc còn khó khăn nhưng ba mẹ lúc nào cũng đồng hành cùng hai con…" - người mẹ ngọt ngào nói.

Cuối clip, người mẹ lần nữa nhắc lại giá trị của 600 công đất nói trên. Nhận được món quà lớn của đấng sinh thành, cô dâu và chú rể cúi đầu cảm ơn. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng dư luận rất lớn.

Theo tìm hiểu, nhân vật cha và mẹ cô dâu trong clip nói trên là vợ chồng ông Bùi Văn Mến - phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

600 công đất hay 8,6ha?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Văn Mến - phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành - thừa nhận đoạn clip trên là đám cưới của cô con gái nhà ông vào giữa tháng 10 vừa qua.

Ông Mến nói: "Vợ tôi nói nhầm thôi. Bà ấy bị bệnh nên nhớ nhầm. Gia đình tôi có tổng cộng 8,6ha đất lúa. Đây là số đất cả hai gia đình cho vợ chồng tôi lúc trước. Bữa đó, vợ tôi tính cho 6ha nhưng bà ấy nhớ nhầm nói 600 công. Số tiền chỉ có khoảng 9 tỉ nhưng lại nói nhầm là 90 tỉ đồng.

Người đăng thông tin này là người được tôi thuê để quay phim, chụp hình ảnh cưới. Sau đó tôi đã nói rõ về việc cho tặng đất với hai họ nhà trai nhà gái rồi.

Tuy nhiên, đoạn clip trên sau đó bị đăng trên mạng xã hội. Hiện tại cơ quan cũng đang yêu cầu tôi giải trình tài sản rất phiền phức".

Theo ông Mến, hiện nay vụ việc đang được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giang Thành vào cuộc kiểm tra, xử lý trước thông tin trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

"Vợ tôi bị bệnh nên nói nhầm. Tài sản của tôi hằng năm vẫn kê khai đầy đủ rõ ràng. Câu chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi", ông Mến phân trần.

Trao đổi qua điện thoại, ông Ong Văn Ngay - bí thư Huyện ủy Giang Thành - cho hay: "Thông tin phó chủ tịch huyện tặng hàng trăm công đất cho con gái trong ngày cưới đang được các anh em Ủy ban Kiểm tra vào cuộc, xử lý theo quy trình. Khi nào có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí".

